Inmoda RD presenta Trunk Show en Indómita

El Instituto de la Moda de la República Dominicana, Inmoda RD, concluyó su programa de laboratorio textil con un Trunk Show en la galería de moda Indómita con la exhibición y venta de piezas diseñadas por emprendedores, que durante 10 meses se capacitaron en diseños tecnológicos.

Isabel Reynoso, presidenta de Inmoda RD, explicó que el objetivo de la exposición es fortalecer el talento creativo nacional e integrar el diseño dominicano a la estructura productiva del país, impulsando la colaboración con pequeñas y medianas empresas, generando empleo, emprendimiento y crecimiento del producto Interno bruto PIB.

Desde su creación, dijo que Inmoda RD se ha consolidado como un motor de formación, innovación y desarrollo, posicionando a la República Dominicana como un referente de creatividad, identidad cultural y proyección internacional.

En este año 2025, está institución dio paso firme hacia la industrialización de la moda dominicana con el proyecto "Laboratorio de diseño textil digital Inmoda RD", una iniciativa que consolida su visión de innovación y desarrollo sostenible en el sector.

Este programa, señaló, está estructurado en cuatro etapas de formación especializada, ha permitido a los participantes crear sus propios estampados, desarrollar colecciones digitales y adquirir herramientas técnicas y de marketing que los preparan para competir en un mercado global.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/26/inmoda-otra-2-1c5a697d.jpg Octavia Mendoza, Arelis Castillo, Isabel Reynoso, Fátima Almnzar y Jojhaira Reyes. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/26/inmoda-otra-3-374ab7a8.jpg Génesis Ruiz, Gina Collado y Emely Polanco. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/26/indomita-otra-6-f2b464d4.jpg Verónica Sencin y Crisilda Paulino. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/26/indomita-otra-7-df6c267f.jpg Trini Fuentes, Tatiana Rosario, Yeneli Santos y Natali Fuentes. (FUENTE EXTERNA)

Una iniciativa que no solo eleva el talento local, sino que apoya las metas del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, fortaleciendo las capacidades productivas del país y abriendo oportunidades de colaboración entre el sector público y privado.

Reynoso dijo que los emprendedores vivieron la magistral experiencia desde cero, potencializando sus habilidades en el diseño y los conceptos del mismo, para exponer colecciones exquisitas como la presentada, que hablan de nuestro trópico, identidad y cultura de nuestra República Dominicana.

Colecciones

Sumérgete, Añoranzas, La Rosa de Bayahíbe, Flor de Asfalto, Salceda y Aroma de mi tierra, son algunas de las colecciones realizadas por estos emprendedores, resaltando elementos que destacan nuestra dominicanidad como son el café, la flor y mar, los juegos infantiles entre otros, con conceptos frescos, en una selección de siluetas, colores y texturas vanguardistas y atemporales.

Te puede interesar El Instituto de la Moda de República Dominicana celebra cierre de conferencias