AFP Reservas celebra su 24º aniversario

AFP Reservas celebró su 24º aniversario junto a sus aliados y colaboradores, durante una recepción en La Bodega.

El presidente ejecutivo de Banreservas, doctor Leonardo Aguilera, valoró los avances experimentados por la AFP Reservas desde su fundación en el año 2001.

Aguilera, quien también funge como presidente del Consejo de Directores de la AFP, resaltó que la institución ha invertido en importantes sectores, entre los que citó: turismo, RD$37,210 millones; generación de energía, RD$19,704 millones; sector inmobiliario, RD$17,000 millones; construcción, RD$10,900 millones; agropecuaria, RD$2,927 millones; comercio, RD$1,856 millones; entre otros.

"Nuestra AFP se preocupa igualmente por gestionar el mayor rendimiento para los fondos de su cartera de afiliados, colocando los recursos en los sectores más dinámicos de la economía y que mayor impacto tienen en la generación de riqueza y bienestar para todos los dominicanos", dijo.

Un camino de crecimiento

El vicepresidente ejecutivo de AFP Reservas, Henry Fuentes, se mostró satisfecho por el camino recorrido por la institución en los últimos años, calificando esta etapa como un período de "crecimiento, transformación y, sobre todo, compromiso".

Fuentes destacó el esfuerzo colectivo de todo el equipo, al afirmar que "cada colaborador es el corazón de esta institución". Dijo que el sentido de entrega, entusiasmo y sentido de propósito son pilares fundamentales para lograr el avance en digitalización logrado, crecimiento en afiliados y la mejora en la satisfacción de los clientes.

Como parte central de la velada, Fuentes anunció el lanzamiento oficial del Plan de Fidelización "AFP Reservas Junto a Ti", iniciativa diseñada para reconocer la confianza y lealtad de los afiliados.

Describió el programa como "más que un plan; un compromiso vivo, una nueva forma de acompañar a cada afiliado en cada etapa de su vida, agradeciendo su permanencia y reforzando nuestra cercanía con beneficios reales, humanos y pensados para ellos".

El vicepresidente Ejecutivo de AFP Reservas concluyó su intervención invitando a celebrar el trabajo que ha permitido posicionar a AFP Reservas como referente en el sistema de pensiones dominicano: "Brindemos por estos años de crecimiento y por todo lo que aún está por venir. Porque el futuro, como siempre, lo seguiremos construyendo juntos".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/27/26112025-afp-banreservas-24-anos---samil-mateo-dominici1-b3d9432e.jpg Alexandra Izquierdo, Brenda Morales y Shirley Mejía. (SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/27/26112025-afp-banreservas-24-anos---samil-mateo-dominici2-42dbfc7d.jpg Francisco Alberto Torres y Joel Santos. (SAMIL MATEO)