Grupo Ramos reconoce a sus proveedores

Grupo Ramos celebró la tercera edición de su premiación Clave, dirigida a sus proveedores, en un evento que reconoció la excelencia, la innovación y la colaboración estratégica de sus principales aliados comerciales.

Durante la ceremonia, el presidente del Grupo, Ivan Mejía Alberty, destacó la importancia de estas alianzas para alcanzar la Visión 2030 de la compañía, que implica duplicar el número de tiendas a nivel nacional y fortalecer su impacto social y ambiental.

"Cuando elegimos trabajar con proveedores, no solo miramos el precio y la calidad; también valoramos aquellos que, como nosotros, se preocupan por su gente, por el medio ambiente y por operar con honestidad", afirmó Mejía Alberty durante su intervención.

El ejecutivo también se refirió a los planes de expansión de la empresa, señalando que, al cierre de 2025, habrán logrado las aperturas de nuevas tiendas en distintos puntos del país, junto a la modernización de Multicentro Sirena Churchill.

Precisó que estas acciones forman parte de una estrategia de crecimiento orgánico y responsable, que ha caracterizado al Grupo a lo largo de sus 60 años de historia.

Criterios de excelencia

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/27/ejecutivos-grupo-ramos-y-participantes-36249f95.jpg Ejecutivos Grupo Ramos y participantes (FUENTE EXTERNA)

En el evento fueron distinguidos proveedores en siete categorías, basadas en criterios de desempeño como un fill rate consistente superior al 95 %, crecimiento en ventas y margen, innovación en productos y apoyo a iniciativas de marketing.

" Pollo Cibao fue reconocido como ´ Proveedor Clave del Año ´, además de recibir el galardón en la categoría Crecimiento Comercial en el rubro de Productos Frescos.

fue reconocido como ´ ´, además de recibir el galardón en la categoría en el rubro de Productos Frescos. La categoría Nivel de Servicio fue otorgada a Pimentel y Compañía

fue otorgada a Cervecería Nacional Dominicana ganó la categoría de Innovación

ganó la categoría de Lumijor fue distinguida en Gestión Colaborativa

fue distinguida en Hochwald recibió el premio de Marca Propia

recibió el premio de En la categoría Creciendo Juntos PYMES fueron reconocidas Viveros del Valle y Gingermilk. En la categoría de Insumos, se reconoció a Levapan.

Crecimiento Comercial también destacaron Frito-Lay Dominicana, Moka International Limited, Apolo Zona Libre y Velvety"Mejía Alberty también reiteró el compromiso del Grupo Ramos con un modelo de negocio responsable, alineado con los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).

"Creemos en un crecimiento con propósito. Esta visión no la construimos solos; la hacemos realidad con aliados como ustedes", señaló.

La premiación "Clave" refuerza el rol central de los proveedores en la estrategia de Grupo Ramos y refleja su apuesta por un crecimiento conjunto, sostenible y alineado con los valores que han definido su trayectoria.