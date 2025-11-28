Ágora Mall celebra la Navidad con el Árbol que Canta y Regala Sonrisas

Ágora Mall Santo Domingo da la bienvenida a la Navidad con la décima tercera edición de Regala Sonrisas, una iniciativa que beneficiará a más de 600 beneficiarios entre niños, niñas, adolescentes y adultos mayores de tres fundaciones dominicanas iniciando el 13 de noviembre hasta el 05 de enero 2026.

Con el objetivo de promover la solidaridad, el amor y la empatía, en esta ocasión beneficiará a Hogar el Faro "Niños para Cristo", Fundación La Merced y Hogar Vida y Esperanza.

Este año, con la temática Bosque Mágico, los visitantes al mall pueden hacer sus aportes a estas tres fundaciones a través de diferentes mecánicas de recaudación. Del 13 de noviembre al 24 de diciembre, en la Estación Santa, pueden optar por tomarse una foto impresa con Santa Claus por un costo de RD $200.

Asimismo, del 13 de noviembre al 05 de enero 2026, en la Estación Hada, estarán en venta monedas tornasol, presentadas en funditas verdes con un costo de RD$200 cada una. Los visitantes podrán lanzar las monedas en el Lago de los Deseos, aportando simbólicamente a la recaudación.

Este recorrido contará con buzones temáticos identificados con el sello de Regala Sonrisas, donde los visitantes podrán realizar donaciones en efectivo de manera voluntaria.

Estas mecánicas de recaudación estarán ubicadas en el nivel 1 del mall en horario de jueves a viernes de 6:00 de la tarde a 8:00 de la noche y sábados y domingos de 2:00 de la tarde a 8:00 de la noche.

Un atractivo para fotografiar

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/29/agora-2-19e4ed55.jpg El Àrbol que Canta (FUENTE EXTERNA)

Los visitantes podrán tomarse fotos en estaciones y personajes como el Arbolito de Navidad, Duende Mágico, Duende Candy, Galleta de Jengibre, Los Conejos Galleteros, El Dulce Rincón de los Duendes, La Cabaña de los Búhos, Oso Mieloso, El Taller de las Ardillas y Santa y el Tren de los Juguetes.

El horario disponible para estas actividades es de 10:00 de la mañana a 9:00 de la noche.

A través de estas plataformas, Ágora Mall celebra el nacimiento de Jesús con las familias dominicanas promoviendo la solidaridad y el amor al prójimo, valores que le dan sentido y son el motor de la magia que nos acompaña durante esta temporada, dijo que afirmó Rocío Sánchez, directora de Mercadeo del centro comercial.

"Transformamos los espacios del mall en un lugar para disfrutar diferentes experiencias y emociones provocadas por cada detalle en la decoración y los tradicionales personajes de estas fiestas. Asimismo, reafirmamos nuestro compromiso con las causas sociales, la inclusión y el bienestar de todos los dominicanos", afirmó Rocio Sánchez, directora de Mercadeo del centro comercial", agregó.

El Árbol que Canta, que desde el 2024, hasta la fecha, se han realizado 896 presentaciones en total, es el gran protagonista.

Integrado por 60 voces, estará desde el 13 de noviembre al 04 de enero de 2026 en el primer nivel del centro comercial con presentaciones diarias de lunes a viernes de 7:00 a 8:00 de la noche y sábados y domingos de 6:00 de la tarde a 7:00 de la noche.

Sobre las Fundaciones de Regala Sonrisas

Hogar El Faro "Niños para Cristo", institución con 39 años de trayectoria dedicada al rescate y desarrollo de niños en condiciones de vulnerabilidad. Reciben a los pequeños a través de CONANI y buscan ofrecerles un entorno seguro, amoroso y lleno de oportunidades. Entre sus principales necesidades se encuentran la remodelación del área de baños y la adquisición de materiales básicos de uso diario como pañales, leche en polvo, sábanas y artículos de higiene. Actualmente apoyan a 25 niños y está ubicada en la calle Club de Leones, número 219, Alma Rosa, Santo Domingo Este.

Fundación La Merced, con más de 15 años de labor acompañando a niños y adolescentes en situación de calle o en riesgo de caer en ella. Atienden a más de 600 beneficiarios al año, brindando educación, alimentación y apoyo psicológico. En esta edición, su objetivo de recaudación está orientado a fortalecer su escuela de arte mediante la donación de materiales como pinturas, pinceles, lienzos y cuadernos. Está ubicada en la Avenida Las Palmas No. 7, Las Caobas, Santo Domingo Oeste.

Fundación Hogar Vida y Esperanza, organización sin fines de lucro desde enero de 1979, que ofrece atención a adultos con discapacidad y cuidado infantil a niños de familias de escasos recursos, desde los tres meses hasta los cuatro años. Sus necesidades más urgentes incluyen materiales gastables, sábanas, alimentos básicos y la renovación de mobiliario en mal estado. Está ubicada Avenida Independencia 1978, Casa KM 11, Honduras del Oeste, Luz Consuelo Sur, Santo Domingo.