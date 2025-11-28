"El efecto Ringo" aterriza en República Dominicana

Principal Darío Andújar, Shadell Henríquez y Camilo Jaramillo participaron en la actividad de Ringo. ( FUENTE EXTERNA )

Los principales ejecutivos de Ringo eligieron el Atrio de Acrópolis Center para presentar, con su experiencia de años, un mensaje enfocado en la adopción consciente y la tenencia responsable de mascotas.

La marca colombiana Ringo anunció así su llegada a la República Dominicana, fruto de un joint venture entre Grupo BIOS de Colombia y CMI de Guatemala, con una propuesta de alta calidad nutricional para perros.

Un movimiento por la tenencia responsable de mascotas y las segundas oportunidades llega a República Dominicana de la mano de Ringo, una marca de alimento para perros que combina excelente calidad nutricional con un compromiso social.

El efecto de la comida para perros representa esas segundas oportunidades: un cambio total para estos animales y familias dispuestas a dar y recibir amor, a encontrar felicidad para siempre.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/28/foto-1-federico--ozores-anier-barros--y-lissette-selman-junto-a-las-mascotas--killua-y-aurelio-49a78215.jpg Federico Ozores, Anier Barros y Lissette Selman junto a las mascotas Killua y Aurelio. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/28/foto-7-raul-grisanty-y-elaine-guzman-junto-a-sus-mascotas--hazel-y-lucy-ae76520e.jpg Raúl Grisanty y Elaine Guzmán, junto a sus mascotas Hazel y Lucy. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/28/foto-8-ana-rosa-fernandez-y-edward-mella-7635773f.jpg Ana Rosa Fernández y Edward Mella. (FUENTE EXTERNA)

Como parte de su lanzamiento, la comida para perros presentó su producto con valores nutricionales diferenciales (24% de proteína e ingredientes seleccionados) en un evento especial donde se dio a conocer esta iniciativa de impacto social.

El efecto: cambiando historias

Este movimiento invita a la comunidad a unirse a esta misión y mejorar el futuro de estos perros, trabajando para que cada uno de ellos encuentre un hogar lleno de amor. Para lograrlo, la marca apoya la labor de refugios y fundaciones de rescate animal, destacando su incansable dedicación.

El Efecto de la marca se sustenta en pilares fundamentales:

Adopción consciente y para toda la vida: promover el compromiso permanente con las mascotas adoptadas., Esterilización y cuidados veterinarios: fomentar la salud integral y controlar la sobrepoblación. Y buena alimentación: garantizar nutrición de calidad para el bienestar de las mascotas.

"Compartimos tu amor por los perros; por eso, trabajamos para ofrecerte la mejor nutrición", destacó Camilo Jaramillo, Gerente General Joint Venture Grupo BIOS y CMI.

"Desde Ringo, seguimos promoviendo la tenencia responsable, con el firme propósito de darles una segunda oportunidad a los perros que más lo necesitan. Durante años hemos llevado esta bandera en Colombia, donde somos líderes con 36% de participación en el segmento de mascotas. Ahora, queremos extender este compromiso a Panamá, garantizando siempre una mejor alimentación y cuidado para más perros", expresó.

Una campaña con causa, como experiencia

Con la llegada de "El efecto Ringo" a República Dominicana, y como parte del compromiso de la marca con el bienestar animal, se ha lanzado una campaña solidaria que invita al público a compartir en Instagram el video oficial del evento publicado en la cuenta @efectoringoca.

La campaña inició el 26 de noviembre y continuará hasta el 1 de diciembre a las 11:59 de la noche.

Por cada vez que este video sea compartido, se donará 1 libra de comida a las fundaciones Fundapef y Fundación Albergue SOS. La meta es donar 5 toneladas que equivalen a más de 10,000 libras de alimento para ayudar a los animales que más lo necesitan.

"Esta campaña tiene un propósito real y concreto. Cada video compartido se traduce en alimento para perros que realmente lo necesitan", indicó Camilo Jaramillo, Gerente General Joint Venture Grupo BIOS y CMI.

"Cada contribución cuenta y juntos podemos generar un impacto tangible en la vida de estos animales. Invitamos a todos los panameños a unirse al efecto Ringo y multiplicar este impacto", agregó.

24% de proteína: una propuesta de valor

La marca de comida para perros llega a República Dominicana con una propuesta de valor única en el segmento. Su fórmula contiene 24% de proteína de alta calidad, posicionándose como una opción superior en nutrición.

"La propuesta es simple pero poderosa", explicó Camilo Jaramillo, Gerente General Joint Venture Grupo BIOS y CMI. "Ingredientes seleccionados, proteínas de alta calidad, minerales orgánicos y vitaminas que garantizan un bienestar visible en las mascotas. Es un producto con composición premium, pero a un precio increíble. Y lo más importante: a tu mascota le encantará".

Los beneficios de la comida para perros son visibles: ayuda al fortalecimiento del sistema inmune, contribuye a un cuerpo sano y fuerte, favorece la digestión avanzada, aporta energía y vitalidad, promueve un pelaje sano y brillante, y favorece el fortalecimiento muscular.

La marca está diseñada para familias que buscan calidad nutricional sin comprometer su presupuesto: lo mejor para sus mascotas con excelente relación calidad-precio.

Ya está disponible en las principales cadenas de supermercados y tiendas de mascotas del país. Para más información, se puede visitar la página web de la marca o seguir @Efectoringoca en Instagram.

Acerca de Ringo

Es una marca de alimentos para perros comprometida con la tenencia responsable de mascotas y la nutrición de alta calidad.

Con años de experiencia en el mercado colombiano, donde es líder en el segmento de mascotas, Ringo llega a República Dominicana y Panamá con el objetivo de brindar nutrición superior y promover las segundas oportunidades para perros en situación vulnerable.