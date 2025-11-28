Galería 360 enciende la magia de la Navidad con concierto sinfónico

Monserrat Menéndez de García, Mónica García, José Andrés Vidal, Fernando García, Javier Esteva y Laura García. ( CORTESÍA DE LUIS ANDÚJAR. )

Galería 360 dejó oficialmente inaugurada su temporada navideña con la celebración del concierto sinfónico "Navidad 360" y el tradicional encendido de su árbol frontal. El evento, realizado este miércoles en la plazoleta frontal, reunió a un gran número de familias y visitantes en un ambiente festivo.

La actividad fue amenizada por la Orquesta Dominicana de Vientos (ODV), de la Fundación Festi-Band, dirigida por el maestro José Andrés Vidal Hernández. La agrupación, compuesta por 55 jóvenes músicos, presentó un variado programa que incluyó clásicos navideños, piezas populares y arreglos especiales para banda sinfónica.

La Fundación Festi-Band, fomenta desde 2009 la formación musical de niños y jóvenes a través de programas educativos, conciertos didácticos y proyectos culturales en todo el territorio nacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/28/ivan-roman-rosanna-encarnacion-valentina-roman-e-ivan-enrique-roman-5924096a.jpg De izquierda a derecha,Iván Román, Rosanna Encarnación, Valentina Román e Iván Enrique Román. https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/28/el-arbol-de-navidad-93bf51f1.jpg Una vista del público, la orquesta y el árbol. https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/28/fernando-garcia-presidente-de-galeria-360-y-los-ejecutivos-de-la-plaza-le-dieron-la-bienvenida-al-publico-964e2d81.jpg Fernando García, presidente de Galería 360, y los ejecutivos de la plaza dieron la bienvenida al público. https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/28/personajes3-1-f9b7aa26.jpg Algunos de los personajes presentes en el acto. https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/28/publico-1-211b7527.jpg El público abarrotó el lugar para disfrutar del concierto.

El encendido del arbolito, en medio de aplausos y fotografías del público, marcó el inicio formal de las actividades navideñas del centro comercial.

Ejecutivos de Galería 360 destacaron la importancia de mantener esta tradición, que se ha convertido en uno de los actos más esperados por los visitantes, y agradecieron a la Fundación Festi-Band por su apoyo a la formación musical de la juventud dominicana.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/28/el-maestro-jose-andres-vidal-dirige-la-orquesta-fbb995f8.jpg El maestro José Andrés Vidal dirige el concierto. (CORTESÍA DE LUIS ANDÚJAR)

¿Qué repertorio presentó la orquesta?

El repertorio de la ODV incluyó obras como Amor profundo, Alegre vengo, Christmas a la Big Band, Blue Christmas, Rudolph, the Red-Nosed Reindeer y Santa Claus is comin´ to town, entre otras.

El barítono Keny Gómez y la trompetista Smarlyn Martínez se destacaron como solistas.

El barítono Keny Gómez se destacó como solista en varias piezas, mientras que la trompetista Smarlyn Martínez interpretó un emotivo arreglo del Concierto de Aranjuez, de Joaquín Rodrigo.

Los arreglos de compositores internacionales como Paul Lavander, Larry Clark, Robert W. Smith y Satoshi Yagisawa se combinaron con adaptaciones de maestros dominicanos como Rodhen Santos, Ángel Sánchez y José Andrés Vidal.

Con este acto, Galería 360 abre oficialmente su agenda de actividades para la época, reafirmando su compromiso con la cultura, la música y el disfrute de las tradiciones navideñas en un espacio seguro y familiar.