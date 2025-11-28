×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Jiménez Peña
Jiménez Peña

Jiménez Peña se integra a la Global Labour Alliance

El lanzamiento oficial de la GLA tuvo lugar en Bogotá

    Expandir imagen
    Jiménez Peña se integra a la Global Labour Alliance
    Federico Basile, Sandra González Herrera, Rosa (Lisa) Díaz, Pilar Patiño Neira y José Sánchez Medina.

    (FUENTE EXTERNA)

    La firma de abogados Jiménez Peña se ha integrado oficialmente a la Global Labour Alliance (GLA), una red que agrupa a las principales firmas especializadas en derecho laboral, empleo y seguridad social en América Latina.

    Con más de 22 años de actividad en la República Dominicana y una reconocida trayectoria asesorando a empresas de alto perfil locales e internacionales en sus asuntos en el país.

    El lanzamiento oficial de la GLA tuvo lugar en Bogotá, Colombia, en un evento que reunió a más de 130 líderes y expertos del ámbito laboral de seis países:

    • Colombia
    • México
    • Argentina
    • Chile Panamá
    • República Dominicana.

    Jiménez Peña estuvo representada por su socia Rosa (Lisa) Díaz, quien participó como panelista en el conversatorio "Nuevas tendencias en Recursos Humanos y Relaciones Laborales: perspectiva comparada", compartiendo escenario con representantes de firmas y empresas de renombre en la región.

    Durante la jornada se abordaron temas estratégicos sobre los retos actuales del mundo del trabajo, la transformación de las relaciones laborales y las tendencias globales en gestión de personas, en un espacio que combinó reflexión académica, análisis comparado y perspectivas empresariales.

    Global Labour Alliance

    Nace como una plataforma de colaboración profesional única, orientada a ofrecer a las empresas multinacionales: Asesoría legal especializada y homogénea en múltiples jurisdicciones, acompañamiento estratégico en decisiones laborales de alta complejidad y espacios de intercambio académico y profesional de primer nivel en el ámbito regional.

    Integrada con las firmas fundadoras Quintero y Quintero Asesores (Colombia), Ferrán Martínez Abogados (México), Arab Abogados (Chile), Tavarone Rovelli Salim Miani (Argentina), y Jiménez Peña (República Dominicana), la GLA se proyecta como un referente en la asesoría laboral integral en América Latina.

    "Para Jiménez Peña, esta alianza representa una oportunidad de ofrecer a nuestros clientes soluciones regionales, con acceso a conocimiento y acompañamiento especializado, bajo estándares comunes de excelencia y servicio", afirmó Rosa (Lisa) Díaz, socia de la firma.

    Con esta integración, Jiménez Peña reafirma su compromiso con la innovación, la excelencia y la colaboración internacional, consolidando su posición como una de las firmas dominicanas más activas en los foros globales del derecho laboral y las relaciones laborales.

    RELACIONADAS
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.