Johnnie Walker Home Club e Indó Mita presentan una cápsula de moda inspirada en la pasión dominicana

La reconocida marca de whisky escocés, Johnnie Walker Home Club, presentó junto a Indó Mita una cápsula especial de moda inspirada en los símbolos más icónicos del béisbol dominicano.

La colección, titulada "Home Club Drop", reinterpreta el universo de la pelota desde la visión de cinco talentos del diseño dominicano contemporáneo:

Hols.e

Santo Sunday

María Calderón

GHer

YG Yoanny García

Cada creador tomó elementos como el guante, la pelota, el bate y sus texturas desde su propia estética, dando vida a piezas que fusionan creatividad dominicana con la identidad sofisticada de Johnnie Walker Black Label.

Además de las piezas principales, la propuesta incluyó una selección de básicos bajo el concepto "Liga del Camino", una mini cápsula de t-shirts, tote bags y gorras que celebra la resiliencia, la autenticidad y la actitud de quienes siempre siguen caminando hacia adelante.

Durante la presentación, María Teresa González, Brand Manager de Johnnie Walker para CCA, destacó que esta cápsula surge como una extensión natural del Johnnie Walker Home Club, el espacio móvil de la marca que conecta al fanático con la energía de la temporada dentro y fuera del estadio.

"Apoyar al talento creativo y reinterpretar nuestra cultura desde nuevas perspectivas es parte de cómo celebramos el progreso, especialmente en esta temporada tan significativa para nosotros los dominicanos", señaló.

Moda y cultura

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/28/8-gina-lopez-c031c235.jpg Gina Lo´pez (FUENTE EXTERNA)

El evento, realizado en la galería de Indó Mita, reunió a medios, aliados de la marca e influencers del mundo del diseño y la cultura, entre ellos Katherine Núñez, Bocao, Luis Valdez y Sophia Sanabria, quienes acompañaron la presentación y lucieron piezas del drop.

Los invitados disfrutaron una coctelería de temporada elaborada con Johnnie Walker Black Label, incluyendo el Johnnie Manzana, preparado con notas frescas de manzana, y el Hit Spritz, una mezcla vibrante con licor de frutas, lima, prosecco y un toque aromático de canela. La experiencia se completó con un menú inspirado en los clásicos del estadio.

La colaboración con Indó Mita refuerza el compromiso compartido de impulsar a la próxima generación de creativos dominicanos. Los fondos recaudados por la colección serán destinados al desarrollo formativo de un diseñador emergente, consolidando esta iniciativa como un puente entre cultura, moda y propósito.

Con "Home Club Drop", Johnnie Walker celebra lo que mueve al dominicano en esta temporada: la pelota. Al integrar diseño, identidad y progreso, la marca continúa fortaleciendo una plataforma que vive donde vive la pasión del juego.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/28/7-victor-nicolas-fernando-santos-y-ricardo-polanco-6329f93a.jpg Vi´ctor Nicolás, Fernando Santos y Ricardo Polanco. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/28/17-dhayra-hernandez-y-maria-jose-espaillat-ec05a54c.jpg Dhayra Herna´ndez y Mari´a Jose´ Espaillat. (FUENTE EXTERNA)