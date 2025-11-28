Natural Way presenta su nuevo protector térmico

Natural Way introdujo al mercado su protector térmico, que será un aliado para las líneas capilares de la marca para evitar daños por calor en el cabello.

"Nuestro protector fue pensado para ser un escudo invisible que además de proteger, nutre, fortalece y elimina el frizz, dejando el cabello brillante y suave", indicó Rebeca Franco, ejecutiva de la marca, durante la charla organizada para mostrar las bondades del protector.

Durante la actividad, la experta tricóloga Viena Hernández fue la encargada de mostrar los beneficios del uso del protector, cómo aplicarlo y el uso correcto del mismo para mejores beneficios.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/28/natural-way-otra-14204678.jpg Leinnys Aziza y Stephanie Payans. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/28/natural-way-otra-2-ba9d09c0.jpg Perla Luna y Andreina Castillo. (FUENTE EXTERNA)

El protector térmico de Natural Way puede ser usado tanto en el cabello húmedo como seco y en cabellos de todo tipo de textura antes de exponerse a cualquier tipo de secado.

Está formulado con proteína de arroz y vitamina B5, y soporta temperaturas de hasta 430 °F.

