Natural Way presenta su nuevo protector térmico

El nuevo producto de la marca está formulado con proteína de arroz y vitamina B5, y soporta temperaturas de hasta 430 °F

    Expandir imagen
    Natural Way presenta su nuevo protector térmico
    Natural Way presentó su protector térmico. (FUENTE EXTERNA)

    Natural Way introdujo al mercado su protector térmico, que será un aliado para las líneas capilares de la marca para evitar daños por calor en el cabello.

    "Nuestro protector fue pensado para ser un escudo invisible que además de proteger, nutre, fortalece y elimina el frizz, dejando el cabello brillante y suave", indicó Rebeca Franco, ejecutiva de la marca, durante la charla organizada para mostrar las bondades del protector.

    Durante la actividad, la experta tricóloga Viena Hernández fue la encargada de mostrar los beneficios del uso del protector, cómo aplicarlo y el uso correcto del mismo para mejores beneficios

    Expandir imagen
    Leinnys Aziza y Stephanie Payans.
    Leinnys Aziza y Stephanie Payans. (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
    Perla Luna y Andreina Castillo.
    Perla Luna y Andreina Castillo. (FUENTE EXTERNA)

    Más

    • El protector térmico de Natural Way puede ser usado tanto en el cabello húmedo como seco y en cabellos de todo tipo de textura antes de exponerse a cualquier tipo de secado.
    • Está formulado con proteína de arroz y vitamina B5, y soporta temperaturas de hasta 430 °F.
