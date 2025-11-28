La Onapi otorga patente a nueva fórmula de suspiro dominicano creada por la pastelera Lilliam Fujii

La Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi) otorgó un certificado de patente de invención para "Merengue y suspiro estabilizado para la elaboración de decoraciones y terminaciones en pastelería y su uso", una innovación creada para mejorar el suspiro dominicano y lograr terminaciones más consistentes y duraderas.

La finalidad es aportar al desarrollo económico del país mediante avances en el sector de la pastelería.

La inventora es la chef pastelera Lilliam Fujii Ricart, de Lilli RD, quien ha trabajado en este proyecto durante cuatro años.

El director general de Onapi, Salvador Ramos, destacó que esta patente representa un avance porque introduce tecnicidad al suspiro tradicional. Señaló que la investigación, la creatividad y el talento deben aprovecharse para generar innovaciones comercializables.

Entre las principales ventajas del nuevo suspiro se encuentran:

Mantiene su volumen durante varios días.

Evita la formación de costra.

Permite lograr terminaciones y decoraciones que antes no eran posibles en los bizcochos dominicanos.

La directora del Departamento de Invenciones, Luisa Castillo, resaltó que esta patente también pone en valor el papel de la mujer en la Propiedad Industrial y subrayó que la técnica mejora significativamente la elaboración de bizcochos y suspiros.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/28/lilli-fa2e7ad8.jpeg Lilli Fujii, propietaria de Lilli RD. (FUENTE EXTERNA)

Fujii Ricart explicó que en otros países se emplea el fondant (una pasta de azúcar de origen inglés) para cubrir pasteles, pero en República Dominicana, donde existe tradición en el uso del suspiro y en la producción de caña y ron, esta técnica ayuda a reforzar la identidad del bizcocho dominicano en el mundo.

Respuesta a una necesidad

La patente surge de la necesidad de que los reposteros del país dispongan de una técnica que permita regular la temperatura del suspiro y garantizar su estabilidad, ya que muchos enfrentaban problemas de consistencia y dificultad para realizar decoraciones mangueadas. Con el suspiro estabilizado, estas terminaciones ahora son posibles.

La creadora exhortó a las personas curiosas a documentar sus ideas y explorar más allá de lo convencional. Afirmó que esta innovación facilita el trabajo diario en la pastelería y lo hace más rentable. También destacó que su aporte quedará como una referencia documentada sobre el suspiro dominicano.

