El diseñador dominicano Rafael Rivero lanza su colección de fiesta "Holidays"

El diseñador Rafael Rivero presentó su colección de fiesta "Holidays", una tradición anual en la que el creador propone sus elegantes opciones para la temporada festiva.

La propuesta, caracterizada por colores vibrantes, brillos y destellos, celebra la alegría de las fiestas a través de piezas confeccionadas en gazar, lamé, tafetán y lentejuelas, tejidos que dan vida a una colección llena de energía, sofisticación y encanto.

Fiel al ADN de su marca, Rivero rinde homenaje a los cortes clásicos y la elegancia atemporal, fusionándose con un toque de lujo y sutil extravagancia. Cada diseño refleja su visión de que el buen vestir es una forma de alegrar la vida y de celebrar cada momento con estilo.

Durante el lanzamiento, el diseñador compartió que su esperado Café Rivero se encuentra en la fase final para su apertura, un espacio que promete fusionar el arte, la moda y la gastronomía.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/28/rafael-rivero-otra-2-7968afbd.jpeg Rafelina Martnez y Deborah de Contreras. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/28/rafael-rivero-otra-3-1c111424.jpeg Josefina Castañeda, Desiree Hieronimus y Andrea Fuentes. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/28/rafael-rivero-otra-4-9b30c223.jpeg Ingrid Quezada y Carmen Jquez. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/28/rafael-rivero-otra-5-77815d72.jpeg Laurel Vanderhorst y Sandra de Collante. (FUENTE EXTERNA)

Próximas colecciones

Rivero adelantó que en el mes de marzo de 2026 presentará dos colecciones en París: una línea infantil y su colección de alta moda, marcando un nuevo paso en la expansión internacional de su firma.

