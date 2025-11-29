Embajada de RD en Francia honra a las Hermanas Mirabal en París

El embajador David Puig, acompañado de la ministra delegada de Asuntos Exteriores de Francia, Eléonore Caroit, y del presidente del Grupo de Amistad Parlamentaria Francia–República Dominicana, el diputado Mickaël Cosson, encabezó una ofrenda floral frente a la placa dedicada a las Hermanas Mirabal en la Plaza de la República Dominicana en París.

Este homenaje también contó con la presencia de miembros del cuerpo diplomático, representantes de la comunidad dominicana, así como estudiantes del Liceo Bernard Palissy de Gien y del Colegio Claude Debussy de Aulnay-sous-Bois, quienes recitaron poemas de Carmen Natalia y de Pedro Mir.

La ofrenda floral formó parte de una serie de actividades concebidas y apoyadas por la Embajada de la República Dominicana en Francia con motivo del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, el cual se conmemora desde 1999 el 25 de noviembre.

"Destacando la vigencia del legado de las Hermanas Mirabal como símbolos universales de coraje, resistencia y libertad, reafirmamos nuestro compromiso con la memoria histórica, los derechos humanos y los derechos de las mujeres" expresó el embajador David Puig.

En este contexto la embajada dominicana en Francia también organizó en el Instituto Cervantes de París la presentación de "La visita de las mariposas" de la actriz y directora dominicana Licelotte Nin, una obra que presenta con un lenguaje teatral contemporáne, la vida de las Hermanas Mirabal.

"A través de esta creación sensible y poderosa, invitamos a los espectadores a revisitar la memoria, el dolor, pero también la luz y la fuerza que dieron forma al legado de las Mariposas" compartió la ministra consejera, Berioska Morrison.

Asimismo, la Embajada realizó una entrega de reconocimientos a cuatro personalidades francesas que trabajan para mantener vivo el legado de las Hermanas Mirabal en Francia, por medio de su trabajo artístico, de su obra académica o de su militancia por los derechos de las mujeres.

Ellas son la señora Christine Burtin-Lauthe, presidenta de la asociación Unis Vers´Elles; el señor Clarke Drahce, fotógrafo; la artista plástica Catherine Fleury; y la catedrática Catherine Pélage, directora de la Cátedra de Estudios Culturales Dominicanos Hermanas Mirabal de la Universidad de Orléans.

Aniversario

La Embajada participó el 26 de noviembre en los eventos del segundo aniversario de la Cátedra de Estudios Culturales Dominicanos Hermanas Mirabal de la Universidad de Orléans, los cuales incluyeron un programa de actividades orientado a celebrar la cultura dominicana y a conmemorar el legado de las Hermanas Mirabal.

La celebración incluyó una charla magistral a cargo de la directora general del Museo de la Resistencia Dominicana, Luisa de Peña, y la firma de un acuerdo de colaboración entre la Cátedra de Estudios Culturales Dominicanos Hermanas Mirabal de la Universidad de Orléans y el Museo de la Resistencia Dominicana.

Estas iniciativas se inscriben en el programa cultural de la Embajada, bajo la coordinación de la consejera de asuntos culturales Yanina Felipe.

