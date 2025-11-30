Banreservas inaugura Centro Cultural en Santiago de los Caballeros

Edwing Espinal, Eduardo Estrella, ministro de Obras Públicas; Daniel Rivera, senador de la provincia de Santiago; Roberto Ángel Salcedo, ministro de Cultura; Luis Abinader, presidente de la República; doctor Leonardo Aguilera, el presidente ejecutivo de Banreservas; Carmen Alicia Quijano, presidenta del Voluntariado Banreservas; Rosa Santos, gobernadora provincial; y Ulises Rodríguez, alcalde del municipio de Santiago. ( FUENTE EXTERNA )

El Centro Cultural Banreservas abrió sus puertas en las restauradas instalaciones del emblemático Hotel Mercedes.

La ceremonia de inauguración fue encabezada por el presidente Luis Abinader, quien destacó la apertura de este nuevo espacio dedicado a la cultura y al arte en la región Norte.

El discurso central estuvo a cargo del doctor Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo de Banreservas, quien afirmó que la transformación del legendario Hotel Mercedes en el Centro Cultural Banreservas Santiago demuestra que las historias no mueren, sino que se convierten en "un hilo que nos une, que nos recuerda quiénes somos y quiénes podemos ser".

Explicó que en este nuevo centro los visitantes podrán disfrutar de exposiciones de arte, talleres, presentaciones, salas de realidad virtual, conferencias y otras manifestaciones creativas que inspiran a soñar, aprender y crear.

"Nuestra institución ha dedicado una cuantiosa inversión en esta renovación; una cantidad respetable en términos financieros, pero que palidece frente a la envergadura de esta obra como referente cultural y de proyección inimaginable", expresó Aguilera.

El edificio fue adquirido por disposición del presidente Abinader y transformado por Banreservas mediante una inversión superior a los 340 millones de pesos, en un minucioso proceso de ingeniería que fue resaltado por el presidente ejecutivo.

Aguilera también valoró la visión del presidente Abinader, quien desde el primer día entendió que esta edificación, ligada por décadas a la memoria colectiva de varias generaciones, representaba un punto de partida para un nuevo comienzo donde cada persona pudiera sentirse acogida, valorada e inspirada.

Sostuvo que el renovado edificio no es solo un espacio físico, sino un sueño colectivo hecho realidad: un faro de cultura y creatividad que se proyectará por generaciones en el corazón mismo de Santiago.

Un edificio histórico

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/30/foto-005-63228920.png Antigup Hotel Mercedes. (FUENTE EXTERNA)

Recordó que cada rincón del antiguo Hotel Mercedes conserva una historia. Destacó, por ejemplo, su simbólico Roof Garden, desde donde los huéspedes disfrutaban una amplia vista de Santiago, con sus luces, coches y bohemia; elementos que volverán a despertar la curiosidad de las presentes y futuras generaciones.

Al recrear la trayectoria del histórico edificio, el historiador Edwing Espinal, miembro de número de la Academia Dominicana de la Historia, señaló que el antiguo Hotel Mercedes, hoy Centro Cultural Banreservas, refleja el espíritu y el pensamiento de Santiago y de todo el Cibao.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/30/foto-004-4f9176ee.jpg El evento se desarrolló a casa llena. (FUENTE EXTERNA)