BMI Seguros y Moffitt Cancer Center impulsan los últimos avances en genética y prevención del cáncer

BMI Seguros República Dominicana llevó a cabo un conversatorio educativo sobre "Genética y prevención del cáncer en la mujer", con la participación de especialistas del Moffitt Cancer Center, quienes enfatizaron la importancia de la detección temprana y el valor de la medicina personalizada como herramienta clave en la lucha contra el cáncer.

El encuentro contó con la presencia de Massiel Popa, embajadora del Moffitt Cancer Center en República Dominicana, y Martha Sanz, Manager de Servicios Internacionales para Pacientes del Moffitt Cancer Center, quienes destacaron la relevancia de fortalecer alianzas estratégicas que permitan acercar a la región a los más altos estándares internacionales de prevención y tratamiento oncológico.

Enfoque en diagnóstico y tratamiento

Durante la sesión, Stefania Alastre, asesora y consejera genética, junto al Dr. Roberto Díaz, MD, PhD, Senior Medical Director of Network Sites para el Departamento de Radiación Oncológica del Moffitt Cancer Center, compartieron información esencial sobre:

El papel de las pruebas genéticas en la identificación de riesgos hereditarios

en la identificación de riesgos hereditarios Aplicación en la prevención y manejo oportuno del cáncer, con especial enfoque en el cáncer de mama.

Los especialistas presentaron los enfoques más avanzados en diagnóstico y tratamiento, resaltando cómo la integración de herramientas genómicas permite desarrollar estrategias preventivas y terapéuticas más precisas y personalizadas para cada paciente.

Como parte de su visión de cuidado preventivo, BMI Seguros reafirma su compromiso con la educación en salud y la promoción de iniciativas que empoderen a la mujer a través del conocimiento, la detección temprana y el acceso a información científica de alto valor.