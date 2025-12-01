César Iglesias supera los 4 millones de tapitas con su campaña "Tapitas por quimio"

Por quinto año consecutivo, César Iglesias y sus colaboradores lograron reunir 4,144,405 tapitas plásticas como parte de la campaña Tapitas por quimio, que busca financiar tratamientos de quimioterapia para niños con cáncer.

Esta iniciativa refuerza una vez más la vocación de la empresa con la sostenibilidad y la responsabilidad social. Detrás de cada tapita recolectada hay un gesto de solidaridad que se transforma en esperanza para decenas de familias.

El acto de entrega se llevó a cabo el viernes 7 de noviembre y contó con la participación de ejecutivos y colaboradores de la empresa, entre ellos Samantha Pérez, directora de calidad; José Leonardo Gómez-Castro, director de gestión humana; Joy Peralta, gerente de marca Aceite el Gallo; Ana Lockward, gerente senior de mercadeo; Franklin Muñoz, gerente de Comunicaciones; Olga Yan, gerente de Sostenibilidad, y Manuel Armenteros, asesor de Sostenibilidad.

Desde que César Iglesias se estableció como centro de acopio nacional en 2022, la campaña ha crecido exponencialmente.

Al respecto, Olga Yan, gerente de sostenibilidad, destacó: "Cada año superamos nuestras metas. En 2022 recolectamos 400,000 tapitas, en 2023 alcanzamos 650,000, en 2024 llegamos a 1,045,000, y este 2025 hemos logrado un hito sin precedentes: más de 4.1 millones de tapitas, gracias al liderazgo y la solidaridad de nuestra gente y aliados".

Solidaridad y sostenibilidad

La campaña Tapitas por quimio no solo apoya a la niñez y a las familias que enfrentan el cáncer, sino que también impulsa una cultura de reciclaje y conciencia ambiental.

La recolección de millones de tapitas evita que estos residuos terminen en vertederos o ecosistemas naturales, promoviendo prácticas alineadas con la economía circular y demostrando cómo un gesto solidario puede convertirse en una solución sostenible.

César Iglesias agradece a todos sus colaboradores, comunidades y aliados que se sumaron a esta causa, y reafirma su responsabilidad de seguir impulsando iniciativas que generen un impacto positivo en la sociedad y el medioambiente.

La empresa extiende además una invitación a más personas y organizaciones a unirse a este tipo de esfuerzos, demostrando que pequeños actos, repetidos por muchos, pueden transformar vidas y reducir la huella de nuestros residuos.

