La delegación del Tate Modern de Londres conoce la obra de Iván Tovar

El empresario y mecenas del arte dominicano Héctor José Rizek, junto a su esposa Bethania Guerrero de Rizek, encabezaron una recepción en nombre de la Fundación Iván Tovar, realizada en coordinación con el Centro León, para dar la bienvenida al Comité de Adquisiciones Latinoamericano (LAAC) y Norteamericano del Tate Modern de Londres, en su visita a la República Dominicana.

La delegación internacional llegó al país con el objetivo de conocer de cerca la producción de arte caribeño contemporáneo, así como explorar colecciones privadas y estudios de destacados artistas locales.

La actividad reunió a representantes de las dos instituciones anfitrionas. Por la Fundación Iván Tovar participaron, además de Rizek, su presidenta Daniela Tovar Castillo, María Castillo (vicepresidenta) y Yuri Ruiz Villalona (tesorero).

Del lado del Centro León, estuvieron presentes la presidenta María Amalia León, la directora ejecutiva María Elena Aguayo y la curadora en jefe Sarah Hermann .

Una delegación de alto nivel

La visita resaltó por la presencia de reconocidas figuras del ecosistema museístico internacional. Entre ellos:

Gregor Muir, director of Collection of Tate Modern Art.

Tobias Ostrander, Estrellita B. Brodsky Curator-at-Large de Arte Latinoamericano.

Christine Y. Kim, Britton Family Curator-at-Large de Arte Norteamericano.

Fiontán Moran, curador de Arte Internacional.

Catherine Carver Dunn, directora ejecutiva de la Tate Americas Foundation.

, directora ejecutiva de la Tate Americas Foundation. Kristel Kempin, directora de Desarrollo de la misma entidad.

Esta comitiva, clave en la definición de adquisiciones y líneas curatoriales del prestigioso museo londinense, realizó una agenda en el país centrada en la exploración del panorama artístico dominicano, con un interés especial en ampliar la visibilidad del arte del Caribe en los circuitos globales.

La recepción, cuidadosamente dispuesta y ambientada por el equipo de De Flora, tuvo como propósito introducir a la delegación a la obra del maestro Iván Tovar, máximo representante del surrealismo en la República Dominicana.

Para ello se presentó una selección especial de obras bajo la curaduría del reconocido especialista chileno-estadounidense Christian Viveros-Fauné, con la colaboración de la gestora cultural Olga Alba, el arquitecto Raúl Morilla, responsable del diseño museográfico, y el galerista puertorriqueño Walter Otero.

La cronología biográfica del artista fue elaborada por Lilian Carrasco, historiadora del arte e investigadora de la Fundación Iván Tovar, mientras que el diseño de las apoyaturas museográficas estuvo a cargo de Olga Valdez.

El equipo de la Fundación resaltó además el trabajo de Simona Cappelli en el registro y catalogación de las piezas, y de Mariella Acebal Rizek en la gestión de proyectos internacionales.

La proyección global del arte dominicano

La visita del Tate Modern constituye un hito significativo para la internacionalización del arte dominicano. Más allá de fortalecer la presencia del legado de Iván Tovar en los círculos curatoriales de mayor influencia, el encuentro abre nuevas posibilidades de colaboración, investigación y exhibición en instituciones de prestigio mundial.

Este acercamiento reafirma el compromiso de la Fundación Iván Tovar y del Centro León con la preservación, divulgación y posicionamiento del patrimonio artístico nacional, al tiempo que impulsa a futuras generaciones de creadores hacia escenarios globales.

Con esta velada, el arte dominicano dio un paso firme hacia mayor reconocimiento internacional, en un diálogo que promete crecer y expandirse en los próximos años.