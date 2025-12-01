El Festival La Vara da la bienvenida a sus jurados internacionales

Con un cóctel celebrado en el hotel Kimpton Las Mercedes, Ciudad Colonial, la Asociación Dominicana de Empresas de Comunicación y Comercial dio la bienvenida formal a los jurados internacionales del Festival La Vara, el certamen que reconoce las piezas y campañas más sobresalientes de República Dominicana, Centroamérica y el Caribe.

El encuentro marca el punto de partida de una agenda que continuará mañana con conferencias y culminará en la noche con la esperada premiación.

“Estamos aquí para compartir, darles la bienvenida y, como quien dice, abrir oficialmente el festival, que mañana sigue con las conferencias y termina con la gran gala donde sabremos quiénes son los más creativos de esta temporada”, expresó Claudia Montás directora ejecutiva de Adecc.

Este año, La Vara llega cargada de novedades, entre ellas resalta la elección de la primera mujer en presidir el jurado: la reconocida creativa Eva Santos, quien participa por primera vez en el festival, contó Montás a Diario Libre.

Otra novedad es la incorporación de la categoría Jóvenes Talentos, diseñada para identificar y reconocer a creativos emergentes que ya comienzan a destacar. “Queremos dar oportunidad a esos jóvenes que vienen subiendo, no solo a los profesionales establecidos”, explicó Claudia.

Las conferencias

La jornada de mañana estará marcada por una oferta formativa respaldada por primera vez por Adobe, la plataforma de herramientas digitales crucial para la labor creativa. El apoyo de esta marca tecnológica es, según los organizadores, un impulso significativo para elevar el nivel del festival.

Entre las ponencias más esperadas figura la de Eva Santos, quien abordará la relevancia de la creatividad en tiempos dominados por la inteligencia artificial: ¿la sustituirá o la potenciará?

Pero no todo será teoría. La fiebre global por Bad Bunny también llegará al escenario del festival. La agencia puertorriqueña responsable del lanzamiento del álbum “Nadie sabe lo que va a pasar mañana”, y reconocida por arrasar en premiaciones internacionales, compartirá detalles de su trabajo, un atractivo que ha generado gran expectativa.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/02/img-20251201-wa0225-18321c32.jpg Edgardo Rivera, Mario de Ferrari y Juan Carlos Ortiz. (SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/02/img-20251201-wa0224-aedac1a5.jpg Nonorah Elmúdesi, Juan Fabián y Thelma Castán. (SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/02/img-20251201-wa0227-9ff679fb.jpg José Guillermo Díaz y Renata Sánchez. (SAMIL MATEO)