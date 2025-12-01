Jacqueline Viteri y Pilar Ricart se unen para celebrar el arte de la mesa

En un encuentro inspirado en la celebración del Dia de Acción de Gracias, Jacqueline Viteri y Pilar Ricart se unieron para celebrar el arte de la mesa, en un conversatorio sobre etiqueta, protocolo, decoración y el valor de compartir en familia.

La actividad se realizó en Tienda Mari. Allí Viteri, presidente de la Asociación Dominicana de Profesionales de Etiqueta y Protocolo (Adopep), y Pilar Ricart, diseñadora de interiores y experta en conceptualización y diseño de eventos, compartieron valiosas recomendaciones para hacer de esta celebración un momento de unión, belleza y buen gusto.

El valor de la gratitud

Durante su intervención, Jacqueline Viteri destacó la relevancia de conocer las normas de etiqueta en la mesa y, sobre todo, la importancia de compartir:

"El verdadero espíritu del Día de Acción de Gracias está en disfrutar la compañía, agradecer y crear recuerdos alrededor de la mesa; la etiqueta no es rigidez, sino armonía y respeto hacia los demás".

Pilar Ricart presentó las últimas tendencias en decoración para esta festividad, destacando la tendencia rojo Bunbury, una propuesta fresca y elegante, alejándose de los tonos tradicionales del otoño para dar paso a una paleta más luminosa y contemporánea.

El montaje de la mesa fue realzado con una vajilla de la prestigiosa marca Christopher, símbolo de distinción y estilo.

El encuentro fue moderado por Celeste Pérez, quien condujo un diálogo enriquecedor sobre el valor del saber estar, la hospitalidad y la empatía como pilares de las buenas maneras.

Las asistentes disfrutaron de una velada cálida, en la que se combinó la estética de la mesa y los buenos modales con la reflexión sobre la gratitud.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/01/04-farah-marrero-y-lia-pereyra-a0092bb9.jpg Farah Marrero y Lia Pereyra. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/01/03-sarita-contreras-y-carolina-khoury-ef39218d.jpg Sarita Contreras y Carolina Khoury. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/01/02-segunda-principal-karline-alvarez-y-marcelle-rizek-79eef497.jpg Karline Álvarez y Marcelle Rizek. (FUENTE EXTERNA)

Te puede interesar Jacqueline Viteri presenta "Modales a la carta", una guía práctica de etiqueta para la vida cotidiana