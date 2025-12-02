Museo Autozama y Chavón La Escuela de Diseño presentan la exposición "La Medida de lo Sensible"

El Museo Autozama inauguró la exposición colectiva "La Medida de lo Sensible", una propuesta artística curada por Luis Graham Castillo que reúne a destacados egresados de Chavón La Escuela de Diseño.

La muestra invita al público a explorar la relación entre diseño, emoción y materialidad desde múltiples lenguajes visuales y generaciones creativas, consolidando al museo como un nuevo punto de encuentro entre el arte contemporáneo y la historia del automóvil en el país.

Con esta iniciativa, Autozama reafirma su visión del arte como un acto cultural que trasciende la función y se convierte en vehículo de pensamiento y sensibilidad.

"El Museo Autozama nació con el propósito de preservar la memoria automotriz dominicana, pero también de impulsar nuevas miradas creativas y conectar con la comunidad artística. Esta exposición es un ejemplo de cómo el arte puede dialogar con la historia, la innovación y la emoción", expresó Omar Rojas, director Comercial de Autozama.

Bajo la curaduría de Luis Graham Castillo, "La Medida de lo Sensible" propone una reflexión sobre cómo la percepción está atravesada por memorias, cuerpos, materiales y estructuras históricas.

Las obras exhibidas abordan temas como la memoria y el cuerpo, el paisaje y la materia, las arquitecturas de lo íntimo y los rituales de la forma, invitando al espectador a detenerse, observar y sentir.

En palabras de su curador, la exposición busca "un espacio donde el ojo se vuelve permeable, capaz de percibir lo que antes quedaba fuera de foco", planteando una experiencia que combina introspección y diálogo con el entorno contemporáneo.

La muestra incluye obras de Adela Dore, Alina Pichardo, Carlos Montesino, Digno Roa, George Heinsen, Koco Toribio, Milena Volonteri, Mónica Lapaz, Pascal Meccariello, Pedro Troncoso, Sherezade García, Yessica Montero y Yoel Bordas.

Las piezas estarán disponibles para la venta, destinándose un porcentaje al Fondo de Becas Estudiantiles de Chavón, en apoyo a la formación artística de jóvenes dominicanos.

Chavón La Escuela de Diseño y el Museo Autozama realizan un acuerdo de colaboración que permitirá desarrollar iniciativas conjuntas de promoción del arte, el diseño y la cultura en la República Dominicana. Este convenio refleja el compromiso de ambas instituciones con la educación, la creatividad y la difusión del talento nacional e internacional.

La exposición permanecerá abierta al público en el Museo Autozama, ubicado en el showroom principal de Autozama en la avenida Winston Churchill, desde el 12 de noviembre hasta el 15 de diciembre de 2025. La entrada es libre y gratuita dentro del horario laboral.

Arte, tecnología y memoria

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/02/whatsapp-image-2025-12-02-at-54901-pm-1-498b0936.jpeg Parte de la colección. (FUENTE EXTERNA)

Inaugurado en 2025, el Museo Autozama fue concebido como un espacio cultural que preserva la historia del automóvil y su influencia en la sociedad dominicana. Su colección incluye vehículos emblemáticos, piezas históricas y elementos visuales que narran cómo la movilidad ha acompañado la evolución económica, social y cultural del país.

Más allá de su vocación museística, el espacio se proyecta como un laboratorio cultural donde convergen arte, tecnología, diseño e ingeniería, impulsando colaboraciones con instituciones académicas y fomentando la reflexión estética y el diálogo interdisciplinario.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/02/whatsapp-image-2025-12-02-at-54900-pm-1-994f9c2a.jpeg Eduardo Ceballos, Yessica Montero, Shadia Lo´pez, Margarita Rosa. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/02/whatsapp-image-2025-12-02-at-54901-pm-2f0c65c4.jpeg Adela Dore, Chelsea Rose, Dennis Rivera. (FUENTE EXTERNA)