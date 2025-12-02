OBB celebra exclusiva experiencia sensorial dedicada al mundo del tequila

OBB, uno de los principales distribuidores autorizados de vehículos de lujo en República Dominicana, realizó un encuentro íntimo en su showroom de Piantini, donde invitados especiales tuvieron la oportunidad de disfrutar de una experiencia sensorial centrada en el mundo del tequila, acompañada de cocteles emblemáticos y una selección exclusiva diseñada para auténticos conocedores.

La actividad formó parte de las iniciativas de la empresa para fortalecer el vínculo con sus clientes a través de experiencias memorables que trasciendan la adquisición de un vehículo. Durante la velada, los asistentes también recibieron información preferencial sobre oportunidades de financiamiento disponibles en las sucursales de la marca.

El evento

La experiencia fue dirigida por Spirit Sessions, permitiendo a los invitados disfrutar de un recorrido sensorial por la cultura del tequila. La noche también reunió a altos ejecutivos del Banco BHD y a representantes de Autozama, reforzando la importancia de estas alianzas estratégicas para OBB.

Uno de los componentes destacados del evento fue la presentación de una tasa extraordinaria de 9.95 % fija a 3 años en el Banco BHD, gestionada mediante Fleximóvil, disponible para sus clientes hasta el 31 de diciembre del presente año.

Esta tasa permite acceder a condiciones especiales para la compra de vehículos Mercedes-Benz y otras unidades del portafolio de OBB.

“En OBB creemos en crear experiencias que vayan más allá de la adquisición de un vehículo. Este encuentro fusiona exclusividad, cultura y oportunidades financieras únicas del Banco BHD a través de Fleximóvil, para agradecer la confianza de nuestros clientes y fortalecer nuestra relación con ellos”, expresó Osiris Berroa, presidente de OBB.

La velada reforzó el compromiso de la empresa con ofrecer propuestas diferenciadoras dentro del sector automotriz, apostando por un ambiente exclusivo y por generar nuevas oportunidades para quienes valoran la excelencia al conducir.

Sobre OBB

OBB es una empresa automotriz con sede en Santo Domingo y representa marcas de prestigio internacional, entre ellas Mercedes-Benz.

Su enfoque se basa en acompañar al cliente en todo el proceso de movilidad, con soluciones integrales que incluyen asesoría personalizada y opciones de financiamiento flexibles. Su misión es ofrecer experiencias únicas que combinen innovación, calidad y una atención centrada en las necesidades de cada conductor.