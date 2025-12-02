OFIT inaugura su nueva sede central y consolida su liderazgo en la región

Modesto Reyes, Yordania Medina, Adolfina Taveras y Ángel Reyes participaron en la actividad de OFIT. ( FUENTE EXTERNA )

OFIT, empresa multinacional líder en programas de turismo e intercambio cultural, con una trayectoria de más de 22 años en el país, inauguró sus nuevas ´Headquarters´ consolidando su expansión en Latinoamérica y el Caribe.

La nueva sede central corporativa en República Dominicana junto a las oficinas regionales en Colombia y Jamaica fortalece la estructura operativa y la trascendencia de sus programas a nivel regional, para continuar brindando oportunidades de crecimiento profesional, cultural y educativo a miles de jóvenes cada año.

El cóctel de apertura contó con la presencia de los socios fundadores de OFIT:

Modesto Reyes Fuerte, presidente.

Fuerte, presidente. Angel Reyes, vicepresidente financiero.

Yordania Medina, gerente regional Ofit Jamaica.

Jamaica. Adolfina Taveras, gerente Ofit Santiago.

Ellos estuvieron en compañía de Idania Pimentel, directora de operaciones y del programa Work & Travel para República Dominicana, y Marlenny Peña, directora de Programas Profesionales para Latinoamérica y el Caribe.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/02/puro-de-la-cruz-heliana-medina-natanael-gutierrez-y-emely-soto-0c13c48d.jpeg Puro De la Cruz, Heliana Medina Natanael Gutiérrez y Emely Soto. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/02/alexis-perez-y-luis-daniel-matias-ba8dd0e3.jpeg Alexis Pérez y Luis Daniel Matías. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/02/rene-castillo-mery-cruz-y-carlos-burgos-a5225a46.jpeg René Castillo, Mery Cruz y Carlos Burgos. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/02/ohn-perez-y-mariel-reyes-822089ed.jpeg ohn Pérez y Mariel Reyes. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/02/onofre-rojas-guadalupe-valdez-miguelina-rojas-y-manuel-paulino-ae40830f.jpeg Onofre Rojas, Guadalupe Valdez, Miguelina Rojas y Manuel Paulino. (FUENTE EXTERNA)

Modesto Reyes, presidente fundador, expresó que "este logro reafirma el compromiso de OFIT con la excelencia, la innovación y el impacto cultural global; marca la culminación de nuestro plan estratégico a cinco años enfocado en la apertura y expansión formal de la corporación en Latinoamérica y el Caribe, replicando las mejores prácticas, estándares de calidad y el modelo operativo que han posicionado a OFIT República Dominicana como referente absoluto en programas de intercambio cultural por más de dos décadas".

Agregó que ´con Ofit Headquarters continuamos nuestro legado de éxito y visión de crecimiento como una red multinacional robusta, innovadora y comprometida con brindar oportunidades transformadoras a jóvenes y profesionales alrededor del mundo".

Programas de intercambios culturales

OFIT, reconocida como una de las entidades más influyentes y respetadas en la región, se ha posicionado como un referente clave en la gestión de programas de intercambios culturales y turismo educativo.

Durante su trayectoria de 22 años ha impactado a más de 40,000 estudiantes, quienes se han beneficiado de los diversos programas, entre ellos, "Summer "Work and Travel", "Internship and Trainee Program in USA", "Teach USA Program" y "Pasantías en España", los cuales ofrecen oportunidades de aprendizaje y desarrollo internacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/02/carlos-morales-lucero-nolasco-y-miguel-familia-d5c88c7c.jpeg Carlos Morales, Lucero Nolasco y Miguel Familia. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/02/carmen-luisa-rodriguez-modesto-reyes--y-karla-martin-f92331f3.jpeg Carmen Luisa Rodríguez, Modesto Reyes y Karla Martín. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/02/cesar-matos-y-laura-fatule-4c42c5dd.jpeg César Matos y Laura Fatule. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/02/rosa-pena-y-patricio-devers-2e903a26.jpeg Rosa Peña y Patricio Devers. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/02/principal-3-idania-pimentel-y-marlenny-pena-1d56a491.jpeg Idania Pimentel y Marlenny Peña. (FUENTE EXTERNA)

OFIT es miembro de la Asociación Dominicana de Agencias de Intercambios Culturales (ADAIC) y de la Wyse Travel Confederation.

La bendición de las modernas oficinas fue impartida por el Padre Taveras junto al Dr. Natanel Gutiérrez, quien formó parte del primer grupo de participantes de OFIT hace 22 años, simbolizando el impacto permanente de los programas.