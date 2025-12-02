Personalidades resaltan los aportes de Claro Dominicana en sus 95 años

Claro Dominicana conmemora su 95.º aniversario, una fecha especial para que empresarios, líderes de opinión, clientes y aliados estratégicos, exalten la trayectoria empresarial que la coloca como pilar del desarrollo tecnológico y social del país.

Por la ocasión, diversas personalidades destacaron su rol como motor del progreso nacional, resaltando su aporte a la modernización de las telecomunicaciones, la generación de empleos y la expansión de la conectividad.

Voces de exaltación

El empresario Felipe Vicini, presidente de Inicia; Mercedes Ramos, presidenta de Grupo Ramos, y Fernando Capellán, del Grupo M, subrayaron el aporte de Claro al fortalecimiento del sector productivo y su liderazgo en innovación para conectar a los dominicanos con nuevas oportunidades.

Juan Lehoux, vp ejecutivo senior de Tecnología y Operaciones del Banco Popular, destaca el rol de Claro como aliado en su evolución tecnológica, y como les permitió dar los primeros pasos en la banca digital, acercando los servicios bancarios.

Mercedes Canalda de Beras-Goico, presidenta ejecutiva de Banco Adopem, y Celso Marranzini, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, destacan cómo las telecomunicaciones han evolucionado e impulsado la vida moderna y se han convertido en un motor del progreso nacional.

La productora de televisión Mariasela Álvarez resaltó su aporte a la transformación tecnológica del país; y Luisín Mejía sus aportes a la sociedad desde el deporte, la cultura y la innovación.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/02/2-mercedes-ramos-presidenta-de-grupo-ramos-a37299be.png Mercedes Ramos, presidenta de Grupo Ramos. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/02/3-fernando-capellan-presidente-del-grupo-m-a40a8388.png Fernando Capellán, presidente del Grupo M. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/02/4-juan-lehoux-vicepresidente-ejecutivo-senior-de-tecnologia-y-operaciones-del-banco-popular-0e15bcc8.png Juan Lehoux, vicepresidente ejecutivo senior de Tecnología y Operaciones del Banco Popular, (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/02/6-mercedes-canalda-de-beras-goico-presidenta-ejecutiva-de-banco-adopem-4e678491.png Mercedes Canalda de Beras-Goico, presidenta ejecutiva de Banco Adopem. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/02/7-mariasela-alvarez-comunicadora-7e2268d4.png Mariasela Álvarez, comunicadora (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/02/8-luisin-mejia-comunicador-ef26c623.png Luisín Mejía, comunicador. (FUENTE EXTERNA)

