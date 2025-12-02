Personalidades resaltan los aportes de Claro Dominicana en sus 95 años
Destacaron su rol como motor del progreso nacional, resaltando su aporte a la modernización de las telecomunicaciones, la generación de empleos y la expansión de la conectividad
Claro Dominicana conmemora su 95.º aniversario, una fecha especial para que empresarios, líderes de opinión, clientes y aliados estratégicos, exalten la trayectoria empresarial que la coloca como pilar del desarrollo tecnológico y social del país.
Por la ocasión, diversas personalidades destacaron su rol como motor del progreso nacional, resaltando su aporte a la modernización de las telecomunicaciones, la generación de empleos y la expansión de la conectividad.
Voces de exaltación
El empresario Felipe Vicini, presidente de Inicia; Mercedes Ramos, presidenta de Grupo Ramos, y Fernando Capellán, del Grupo M, subrayaron el aporte de Claro al fortalecimiento del sector productivo y su liderazgo en innovación para conectar a los dominicanos con nuevas oportunidades.
- Juan Lehoux, vp ejecutivo senior de Tecnología y Operaciones del Banco Popular, destaca el rol de Claro como aliado en su evolución tecnológica, y como les permitió dar los primeros pasos en la banca digital, acercando los servicios bancarios.
- Mercedes Canalda de Beras-Goico, presidenta ejecutiva de Banco Adopem, y Celso Marranzini, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, destacan cómo las telecomunicaciones han evolucionado e impulsado la vida moderna y se han convertido en un motor del progreso nacional.
- La productora de televisión Mariasela Álvarez resaltó su aporte a la transformación tecnológica del país; y Luisín Mejía sus aportes a la sociedad desde el deporte, la cultura y la innovación.