Claro Dominicana

Personalidades resaltan los aportes de Claro Dominicana en sus 95 años

Destacaron su rol como motor del progreso nacional, resaltando su aporte a la modernización de las telecomunicaciones, la generación de empleos y la expansión de la conectividad

    Expandir imagen
    Personalidades resaltan los aportes de Claro Dominicana en sus 95 años
    Felipe Vicini, presidente de Inicia. (FUENTE EXTERNA)

    Claro Dominicana conmemora su 95.º aniversario, una fecha especial para que empresarios, líderes de opinión, clientes y aliados estratégicos, exalten la trayectoria empresarial que la coloca como pilar del desarrollo tecnológico y social del país.

    Por la ocasión, diversas personalidades destacaron su rol como motor del progreso nacional, resaltando su aporte a la modernización de las telecomunicaciones, la generación de empleos y la expansión de la conectividad.

    Voces de exaltación

    El empresario Felipe Vicini, presidente de Inicia; Mercedes Ramos, presidenta de Grupo Ramos, y Fernando Capellán, del Grupo M, subrayaron el aporte de Claro al fortalecimiento del sector productivo y su liderazgo en innovación para conectar a los dominicanos con nuevas oportunidades.

    • Juan Lehoux, vp ejecutivo senior de Tecnología y Operaciones del Banco Popular, destaca el rol de Claro como aliado en su evolución tecnológica, y como les permitió dar los primeros pasos en la banca digital, acercando los servicios bancarios. 
    • Mercedes Canalda de Beras-Goico, presidenta ejecutiva de Banco Adopem, y Celso Marranzini, presidente del Consejo Nacional de la Empresa  Privada, destacan cómo las telecomunicaciones han evolucionado e impulsado la vida moderna y se han convertido en un motor del progreso nacional.
    • La productora de televisión Mariasela Álvarez resaltó su aporte a la transformación tecnológica del país; y Luisín Mejía  sus aportes a la sociedad desde el deporte, la cultura y la innovación.
    Expandir imagen
    Mercedes Ramos, presidenta de Grupo Ramos.
    Mercedes Ramos, presidenta de Grupo Ramos. (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
    Fernando Capellán, presidente del Grupo M.
    Fernando Capellán, presidente del Grupo M. (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
    Juan Lehoux, vicepresidente ejecutivo senior de Tecnología y Operaciones del Banco Popular,
    Juan Lehoux, vicepresidente ejecutivo senior de Tecnología y Operaciones del Banco Popular, (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
    Mercedes Canalda de Beras-Goico, presidenta ejecutiva de Banco Adopem.
    Mercedes Canalda de Beras-Goico, presidenta ejecutiva de Banco Adopem. (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
    Mariasela Álvarez, comunicadora
    Mariasela Álvarez, comunicadora (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
    Luisín Mejía, comunicador.
    Luisín Mejía, comunicador. (FUENTE EXTERNA)
