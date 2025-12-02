Popeyes abrirá su sexto restaurante en la ciudad de Santo Domingo

El emblemático pollo de Popeyes se prepara al momento, marinado durante al menos 12 horas en una mezcla de especias cajún típicas de Luisiana. ( FUENTE EXTERNA )

Este mes de diciembre, Popeyes, la icónica cadena de pollo frito de inspiración cajún, abrirá las puertas de su sexto restaurante en República Dominicana. Esta nueva sucursal estará ubicada en el área de Food court del centro comercial Megacentro, en Santo Domingo Este.

La marca continuará su expansión en el país tras la exitosa apertura de sus primeras ubicaciones en Santo Domingo, La Vega y Santiago. Popeyes consolida su presencia en el mercado dominicano y reafirma su compromiso de brindar experiencias únicas cargadas de sabor, tradición y hospitalidad; expresó Isabel Turull, CEO del Grupo Agape.

Durante la jornada inaugural, los asistentes podrán disfrutar de una fiesta al estilo New Orleans, característico sabor de la marca, en un ambiente pensado para conectar con la cultura y el paladar local.

El emblemático pollo de Popeyes se prepara al momento, marinado durante al menos 12 horas en una mezcla de:

Especias cajún típicas de Luisiana, rebozado a mano

típicas de Luisiana, rebozado a mano Cocinado lentamente hasta alcanzar una textura crujiente por fuera y jugosa por dentro.

Chicken Sandwich

Entre sus productos estrella, se encuentra el mundialmente reconocido Chicken Sandwich

Entre sus productos estrella, se encuentra el mundialmente reconocido Chicken Sandwich, que rompió el internet y lo revolucionó por su sabor incomparable, contó Alexandra Bodden, directora de mercadeo.

La nueva sucursal ofrecerá servicio desde las 10:30 a.m. hasta las 11:00 p.m., de lunes a domingo, a través de comedor y plataformas de delivery, además permitirá a toda la zona de Santo Domingo Este.