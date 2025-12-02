Seguros SURA recibe por tercer año consecutivo la Certificación Oro en Gestión Ambiental

Seguros SURA ha sido reconocida con la Certificación Sostenibilidad 3Rs en su Categoría Oro, reafirmando su liderazgo en la implementación de prácticas empresariales responsables y sostenibles. ( FUENTE EXTERNA )

Este distintivo, otorgado por la entidad Sostenibilidad 3Rs, acredita que la compañía ha implementado de manera efectiva un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) que cumple con los más altos estándares nacionales e internacionales.

SURA reafirma su liderazgo en sostenibilidad con la Certificación Oro en Gestión Ambiental, consolidando su posicionamiento como referente en gestión responsable y valor compartido en el país.

Destaca que sostener esta certificación en categoría Oro significa un trabajo intencional y de equipo, un propósito consciente de construir un futuro más justo, saludable y resiliente para todos.

Este reconocimiento fortalece la reputación de SURA como una empresa que no solo anticipa riesgos, sino que también transforma tendencias en oportunidades para el bienestar colectivo.

Este logro evidencia que Seguros SURA ha integrado la sostenibilidad como eje transversal de su operación, abordando de forma estructurada y continua aspectos claves como:

Manejo responsable de residuos , promoviendo la reducción, reutilización y reciclaje como parte de su cultura organizacional .

, promoviendo la como parte de su . Programas de salud y seguridad ocupacional , que garantizan el bienestar físico y emocional de sus colaboradores.

y , que garantizan el bienestar físico y emocional de sus colaboradores. Ahorro energético y reducción de combustibles fósiles, mediante la adopción de tecnologías eficientes y prácticas de consumo responsable.

y reducción de combustibles fósiles, mediante la adopción de y prácticas de consumo responsable. Gestión social y responsabilidad extendida , que incluye acciones de impacto positivo en comunidades, alianzas con actores del ecosistema y promoción de la equidad.

y , que incluye acciones de en comunidades, alianzas con actores del ecosistema y promoción de la equidad. Manejo del agua y control de la calidad del aire, asegurando el uso racional de los recursos naturales y la mitigación de emisiones contaminantes.

Sostenibilidad como pilar de reputación empresarial consolidada

La sostenibilidad no solo ha sido una estrategia operativa para Seguros SURA, sino también un componente esencial de su reputación corporativa.

En un entorno donde los consumidores, inversionistas y aliados valoran cada vez más el impacto ambiental y social de las empresas, SURA ha logrado posicionarse como una organización confiable, transparente y comprometida con el desarrollo del país.

Su presencia constante en rankings de reputación empresarial y evaluaciones de desempeño organizacional responde, en gran medida, a su enfoque integral de sostenibilidad. La compañía ha demostrado que la gestión ambiental, la responsabilidad social y la gobernanza ética no son esfuerzos aislados, sino parte de una visión coherente que genera valor compartido.

Este reconocimiento se suma a una historia de compromiso que Seguros SURA ha construido a lo largo del tiempo. La compañía ha desarrollado una estrategia de sostenibilidad basada en cuatro pilares: social, económico, ambiental y de gobernanza, que le ha permitido avanzar hacia una operación cada vez más consciente y responsable.

Desde la implementación de políticas ESG (ambientales, sociales y de gobernanza), hasta la promoción de modelos de economía circular, la compañía ha demostrado que es posible alcanzar la rentabilidad empresarial sin comprometer el bienestar del entorno ni de las comunidades.

¿Qué representa la Certificación Oro en Sostenibilidad 3Rs?

La Certificación Oro es el máximo nivel dentro del esquema de evaluación de Sostenibilidad 3Rs, y se otorga únicamente a organizaciones que han demostrado una gestión ambiental avanzada, con políticas institucionalizadas, responsables designados, auditorías presenciales y seguimiento continuo.

Este proceso no solo implica cumplir con estándares técnicos, sino también transformar la cultura organizacional hacia una visión de sostenibilidad integral.

Para Seguros SURA, este logro representa más que una validación técnica: es una expresión tangible de su propósito corporativo de brindar bienestar, competitividad y sostenibilidad a las personas, a través de una gestión proactiva de tendencias y riesgos.

Compromiso con el país y alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible

La certificación Oro también representa un aporte significativo al país, al elevar el estándar de sostenibilidad en el sector asegurador y servir de referencia para otras organizaciones.

Seguros SURA contribuye directamente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente los ODS 6 (agua limpia y saneamiento), 7 (energía asequible y no contaminante), 12 (producción y consumo responsables), 13 (acción por el clima) y 17 (alianzas para lograr los objetivos).

Este reconocimiento confirma que la compañía no solo cumple con la legislación ambiental vigente, sino que también promueve el uso racional de los recursos naturales, el consumo consciente y la disminución de la generación de residuos.

Evidencia, además, el genuino interés de seguir avanzando en la construcción de un futuro más justo, saludable y resiliente para todos.

Con esta certificación, Seguros SURA reafirma su compromiso de seguir inspirando al sector asegurador y empresarial a avanzar hacia modelos más sostenibles, resilientes y humanos.