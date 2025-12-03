La doctora Ana Simó ofrece masterclass gratuita sobre desamor

La doctora Ana Simó ofreció una masterclass gratuita en sus redes sociales en la que compartió con más de 200 de sus seguidores sobre el tema de su más reciente libro Sobrevivir al desamor.

El encuentro fue la oportunidad ideal para que los participantes cuestionaran a la terapeuta de pareja y sexóloga sobre el desamor en todas sus vertientes y la mejor manera de manejar este sentimiento desagradable, pero muy común.

"Siempre pensamos en el desamor como algo que me puede pasar solo con mi pareja, pero hay desamor hacia uno mismo, y es el que más vemos. Todavía mucha gente sigue sintiendo inseguridad de sí mismo", manifestó la también directora del Centro Vida y Familia.

¿Qué es el desamor?

La profesional definió el desamor a uno mismo, como cuando no tenemos la capacidad de poner límites, no somos capaces de ver a la persona que nos está haciendo daño y seguimos unidos a situaciones que nos afectan negativamente.

Simó se refirió además al desamor familiar, en que afirmó abundan las heridas del pasado que vienen dadas porque piensas que no te cuidaron, o que las cosas contigo no fueron igual que con los demás.

"Muchos no saben que la forma de llevar su vida y la manera en que ésta se confronta, viene de ese tiempo en que no me sentí amada ni valorada", ejemplifica.

El libro Sobrevivir al desamor, lanzado recientemente, está entre los más vendidos en Cuesta Libros, mientras que en Amazon lidera la categoría de Emociones, y es número 1 en la categoría de Gestión de Conflictos.

