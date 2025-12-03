Estefanía Cárdenas lleva su conferencia "Inner Pulse" a Mercadexpo 2025

José Martín Morillo, director de Mercadeo Institucional de la Universidad Iberoamericana (UNIBE); Estefanía Cárdenas, conferencista, Grace Cochón, vicerrectora administrativa; y Vhyna Ortega Díaz, vicerrectora académica. ( FUENTE EXTERNA )

La conferencista mexicana Estefanía Cárdenas, especialista en marketing emocional, llevó su conferencia "Inner Pulse" a la 34.ª edición de Mercadexpo, realizada recientemente en Santo Domingo.

La experta conectó con su audiencia al combinar teoría, vivencia personal y una mirada transformadora sobre el papel de las emociones en la construcción de marcas auténticas.

La autora del libro y podcast "En el marketing como en el amor" habló sobre importancia de volver al origen emocional de las marcas en un mercado saturado de contenido, métricas y algoritmos.

"Una marca es una personalidad auténtica efectivamente comunicada", afirmó, invitando a estudiantes y profesionales a reflexionar sobre el "momento cero": ese instante fundacional donde nacen la esencia, las intenciones y los principios.

Cárdenas insistió en que muchas marcas pierden relevancia cuando olvidan ese pulso interno: "Las marcas pueden estar respirando, produciendo y vendiendo, pero si no sienten, no conectan". Subrayó además que comunicar no es lo mismo que conectar: la resonancia ocurre solo cuando emisor y receptor comparten una intención común.

Publicidad inversa

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/03/whatsapp-image-2025-12-03-at-60505-pm-1-effcb9ad.jpeg

Entre los conceptos abordados durante la participación de Cárdenas, estuvo la publicidad inversa, una tendencia emergente que, según la especialista, será clave para los negocios en los próximos años. Se trata de una práctica que recupera la coherencia entre lo que la marca proyecta hacia afuera y lo que realmente vive hacia adentro.

"El marketing se aprende en las juntas, pero se siente en los pasillos", dijo, aludiendo a la importancia del "endo marketing": trabajadores que viven los valores de la empresa antes de comunicarlos.

Para ilustrarlo, protagonizó una puesta en escena humorística con estudiantes actores, representando cómo los discursos corporativos se desmoronan cuando la cultura interna no acompaña las promesas de marca.

Además, la experta presentó los tres principios que sostienen a cualquier marca:

Seguridad , la certeza de que la promesa de valor será cumplida.

, la certeza de que la promesa de valor será cumplida. Inspiración , la capacidad de encender una visión en el otro.

, la capacidad de encender una visión en el otro. Pertenencia, el sentimiento de comunidad y lealtad que trasciende los números.

Sobre la inspiración, aclaró: "Inspirar no es motivar. Inspirar es lograr que el otro se imagine viviendo lo que le estás planteando".

Una generación que reta a las marcas

Cárdenas destacó también el papel de la Generación Z como un agente transformador del mercado. "Ustedes destrozan marcas en tres segundos si no les hace sentido, pero también aman profundamente a las que reflejan su identidad", enfatizó.

Según explicó, esta generación no se deja seducir por estéticas perfectas, sino por mensajes auténticos capaces de proyectar una visión en la que puedan verse.

Invitando a recordar el "para qué" de cada uno, Cárdenas guio al público a llevar la mano al pulso y reconectar con su propio origen. Minutos después, pidió encender las luces de los celulares: cientos de puntos brillantes se movieron al unísono, simbolizando los corazones conectados de una comunidad que vibra junta.

"Así luce una cultura conectada: diferentes luces, un mismo latido", expresó, culminando con una frase que retumbó en el recinto: "¿Tu marca late... o solo respira?", durante esta presentación, patrocinada por Metaldom,

El público respondió con una ovación prolongada. La conferencia, cargada de emoción, humor y profundidad, dejó una invitación clara: volver a la esencia, sentir antes de comunicar y recordar siempre ese momento cero que define a toda marca... y a toda persona.

Sobrela conferencista

Estefanía Cárdenas es una estratega y creadora de contenido mexicana que ha construido una carrera centrada en comprender cómo las emociones moldean las decisiones y cómo las marcas pueden conectar desde un lugar más auténtico y humano.

Es autora del libro y del podcast En el marketing como en el amor, un proyecto reconocido entre los mejores contenidos de negocios por su capacidad de traducir ideas complejas en experiencias cercanas y aplicables.

Su propuesta combina estrategia, emoción y marca personal para transformar la forma en que las empresas se relacionan con las personas.

El enfoque de Estefania impulsa a las marcas a comunicar desde la autenticidad, convirtiendo sentimientos en valor y generando vínculos que trascienden lo comercial.

En su conferencia Inner Pulse, invita a descubrir el ritmo interno que mueve a las audiencias, a comprender los detonantes que activan decisiones con propósito y a conectar desde lo que verdaderamente hace vibrar a las personas.