Los Premios La Vara 2025 celebra encuentro para exaltar lo mejor de la creatividad publicitaria

Premios La Vara ha vuelto a poner en alto la creatividad publicitaria con toda una jornada de conocimiento de voces internacionales calificadas, finalizando con un acto de premiación con 29 galardones.

Eva Santos, Juan Posada y Juan Carlos Ortiz expusieron en La Vara Talks.

En su quinta edición entregó el Gran Prix a DDB Latina Puerto Rico por "Tracking Bad Bunny", reconocida por su innovación y relevancia para la industria, por lo que también la premiaron con oro, en las categorías "Campaña digital" y "Mejor uso de redes sociales".

Otros galardonados con oro fueron:

The Table by De Ferrari Borrell por su campaña " Beer Swap Bags " de Cervecería Nacional Dominicana .

by De Ferrari Borrell por su campaña " " de . The One , en la categoría " Experiencia de marca y activaciones guerrilla ".

, en la categoría " y ". Garnier BBDO por su campaña " Wrestoolmania " de Wrestoolmania , en la categoría " Experiencia de marca y activaciones, patrocinios y alianzas ".

por su campaña " " de , en la categoría " y activaciones, ". Partners Ogilvy por su campaña "Chevrolet Night Signals" de Santo Domingo Motors, en "Mejor uso del medio" (tanto en escala grande como en impresos y exteriores).

En la categoría Jóvenes Talentos, impulsada por Spotify y Miami Ad School, destacaron: en bronce "Born in the Patio" de Jefferson Reynoso y Teresa Cruz; plata para "One Love Passport" de Janelle Canahuate y Sheyli Feliz; y oro para "The Music in Our Veins" de Julianne Schewerer y Gabriela Wessin.

Discurso

"Este premio no solo reconoce lo que hacemos, sino hacia dónde queremos ir como sector", expresó Mario De Ferrari, presidente de la Asociación Dominicana de Empresas de Comunicación Comercial (Adecc), entidad organizadora de este evento que se llevó a cabo en el hotel Kimpton Las Mercedes.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/03/619778-00d4f03e.jpg Eva Santos, presidenta del jurado. (KEVIN RIVAS)

En tanto que, Eva Santos, primera mujer en presidir el jurado, se mostró muy satisfecha con la evolución que ha tenido el evento e invitó a los participantes, ganadores y los que no, a pedir retroalimentación y quedarse con lo mejor que les ofrece esta actividad.

También elogió la selección del imponente hotel, que estuvo un a tono con el con el concepto que se vivió durante esta quinta edición.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/03/619808-cad617c4.jpg Edgardo Rivera y Eva Santos. (KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/03/619668-618b93e6.jpg Tansi Santos, Rita Betánces y Nonorah Elmúdesi. (KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/03/619671-ec2b2d90.jpg Dani García, Jorge Brocca y Juan Manuel Bueno. (KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/03/619677-d76490a5.jpg Gabriella Sánchez, Kleo Tapia, Brigitte Rinkel y Lissette Guzmán. (KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/03/619723-55c6c6f8.jpg Edgardo Rivera, Paola Fabián y Juan Fabián. (KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/03/619732-c1bb7585.jpg Francisco Arias, Laura Tirado, Yasilis Jáquez y Armando Báez. (KEVIN RIVAS)