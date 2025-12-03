Tres chefs, un solo escenario: talento y alta cocina en la novena edición de The Epicure

Alicia Lois, Antonio Encarnación, chef Manuela Rossi, Sara Ranghi. chef Israel Estrada, chef Miguel Astudillo, chef Ricardo Sanz y Pablo Barceló, en la novena edición The Epicure, de Paradisus Meliá. ( FUENTE EXTERNA )

Paradisus Grand Cana – All Suites volvió a convertirse en el punto de encuentro de la alta cocina con la novena edición de "The Epicure by Paradisus", un evento que reunió a tres referentes de la gastronomía internacional: Ricardo Sanz, Miguel Astudillo e Israel Estrada.

Durante un fin de semana lleno de matices, los chefs unieron talento, técnica y pasión para celebrar un festival donde la cocina se vivió como arte.

Masterclasses con sello internacional

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/03/masterclass-tecnicas-basicas-de-sushis-y-sashimis-por-chef-ricardo-sanz-1cecd737.jpg El chef español Ricardo Sanz dio una clase magistral sobre técnicas básicas de sushis y sashimis en The Epicure. (FUENTE EXTERNA)

La jornada inició con una serie de masterclasses exclusivas encabezadas por el chef Ricardo Sanz, poseedor de dos Estrellas Michelin y reconocido como uno de los grandes impulsores de la fusión japonesa con el Mediterráneo.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/03/masterclass-tecnicas-culinarias-contemporaneas-y-tecnicas-de-ronqueo-chefs-miguel-astudillo-e-israel-estrada-410d26c1.jpg Este atún que corta el chef Israel Estrada fue pescado durante la madrugada en aguas dominicanas. (FUENTE EXTERNA)

Lo acompañaron Miguel Astudillo, especialista en cocina mediterránea, vasca, francesa e internacional con guiños asiáticos, árabes e hindúes; e Israel Estrada, chef mexicano que destaca por un estilo que mezcla tradición, contemporaneidad y sabores globales.

Cada uno llevó a los asistentes a un recorrido por técnicas propias, historias culinarias y filosofías que definen su cocina, generando un espacio íntimo y cercano entre chefs y participantes.

Cena a ocho tiempos para recordar

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/03/atun-picante-con-huevos-rotos-chef-ricardo-sanz-55aabb05.jpg Atún picante con huevos rotos del chef Ricardo Sanz. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/03/bogavante-asado-beurre-blanc-y-caviar-chef-miguel-astudillo-64dd9c00.jpg Bogavante asado con beurre blanc y caviar, del chef Miguel Astudillo. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/03/mousse-yuzu-chef-ricardo-sanz-a0223fb0.jpg Mousse Yuzu del chef Ricardo Sanz. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/03/noquis-de-calabaza-y-maiz-con-tempura-de-mollejas-de-cordero-salvia-trufa-negra-y-jugo-de-su-asado-chef-miguel-astudillo-ffb906bc.jpg Ñoquis de calabaza y maíz con tempura de mollejas de cordero, salvia, trufa negra, y jugo de su asado, del chef Miguel Astudillo. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/03/jericalla-de-maiz-dulce-bunuelo-de-viento-y-palomitas-caramelizadas-chef-israel-estrada-e2cc78f6.jpg Jericalla de maíz dulce, bun~uelo de viento y palomitas caramelizadas, del chef Israel Estrada. (FUENTE EXTERNA)

El momento más esperado fue la cena a ocho tiempos celebrada en el restaurante Amor de Mar, dentro del espectacular Paradisus Grand Cana.

Los invitados no solo degustaron platos creados especialmente para la ocasión, sino que también compartieron de cerca con los chefs y ejecutivos de la cadena hotelera, haciendo de la experiencia algo aún más memorable.

Del célebre Usuzukuri del chef Sanz, pasando por el bogavante asado con beurre blanc y caviar del chef Astudillo, hasta la Jericalla de maíz dulce del chef Estrada -creada en colaboración con la chef pastelera argentina Manuela Rossi-, cada plato elevó la experiencia gastronómica, acompañada de un maridaje extraordinario.

Durante el evento, Sara Ranghi, Marketing Director-Américas de Meliá Hotels International, destacó cómo The Epicure ha evolucionado hasta convertirse en un referente gastronómico tanto en República Dominicana como en toda la región.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/03/henry-coradin-sara-ranghi-ingrid-gomez-kiko-casals-y-marta-gonzalez-655a94a7.jpg Henry Coradín, Sara Ranghi, Ingrid Gómez, Kiko Casals y Marta González. (FUENTE EXTERNA)

Además, recordó que Paradisus by Meliá continúa apostando por su programa Destination Inclusive, lanzado en 2023, que invita a los huéspedes a vivir experiencias seleccionadas localmente, profundizando su conexión con la cultura, la naturaleza y la gastronomía de cada destino.

Cada edición de The Epicure gira en torno a un concepto culinario único, donde los chefs invitados comparten su visión, técnicas y especialidades antes de presentar platos irrepetibles creados solo para el evento.

La esencia de cada chef

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/03/foto-principal-ii-chef-israel-estrada-chef-ricardo-sanz-y-chef-miguel-astudillo-4afa0d97.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/03/foto-principal-ii-chef-israel-estrada-chef-ricardo-sanz-y-chef-miguel-astudillo-4afa0d97.jpg Chef Israel Estrada, chef Ricardo Sanz y chef Miguel Astudillo. (FUENTE EXTERNA) imagen" tipo="30" title="Dar clic para editar placeholder">

Ricardo Sanz. En 2022 fundó su propio Grupo Gastronómico Ricardo Sanz, abriendo una etapa marcada por la independencia creativa. Pionero en introducir la cocina nipona en España, fue el primer chef del país en lograr una estrella Michelin con un restaurante de cocina internacional, consolidando su liderazgo en la fusión gastronómica.

Miguel Rosa Astudillo. Chef Ejecutivo con más de dos décadas de trayectoria en restauración y hotelería internacional. Ha liderado equipos culinarios y aperturas en hoteles de prestigio, destacándose por su manejo de cocinas del Mediterráneo, el País Vasco y Francia, con influencias globales.

Israel Crisóstomo Estrada. Chef Ejecutivo y sommelier originario de Ciudad de México, con más de 23 años de experiencia, 20 de ellos en la Riviera Maya. Su cocina rinde homenaje a las raíces mexicanas, integrando técnicas contemporáneas y sabores del mundo.