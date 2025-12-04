Banco Central celebra su tradicional encendido del Belén y del árbol navideño

Shanttal Zuleta, Frank Montaño, Ervin Novas, Fior D´Aliza Martínez de Valdez, Héctor Valdez Albizu, Clarissa de la Rocha, José Manuel Taveras, Joel Tejeda y Liselotte Reyes. ( FUENTE EXTERNA )

La familia bancentraliana se congregó un año más en su tradicional ceremonia de encendido del Belén y su árbol navideño, agradeciendo las bendiciones recibidas a lo largo del año, en una actividad que reúne al personal que compone el BCRD junto a sus familiares para compartir valores como la fraternidad y difundir buenos deseos.

El encendido estuvo encabezado por el gobernador, Héctor Valdez Albizu, quien expresó que los allí reunidos son:

"Amante de las tradiciones, entusiastas de las luces navideñas, gente cautivada por las ilusiones que florecen en estos días, que se emociona con la sonrisa de los niños, que disfruta de la familia, y que entona un villancico con la emoción compartida, en momentos que se graban en nuestra memoria".

El gobernador manifestó "el orgullo de ser bancentraliano, resaltando el esfuerzo que se ha realizado durante tantos años por servir a la nación, unidos e inspirados en la excelencia".

Celebrando en valores

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/04/arbol-de-navidad-d4e2a019.jpg Arbol de Navidad (FUENTE EXTERNA)

Esta actividad es de especial valor en el BCRD por la cercanía que se produce entre los bancentralianos y sus familiares durante la misma, sirviendo de preludio a un tiempo de:

Paz

Serenidad

Reflexión

Agradecimiento por los parabienes recibidos

Inculcando nuevos propósitos para el año entrante, tanto en el trabajo como en la superación personal y el encuentro familiar

Acompaño al gobernador su esposa Fior D´Aliza Martínez de Valdez; la vicegobernadora Clarissa de la Rocha de Torres; el gerente, Ervin Novas Bello; el contralor José Manuel Taveras Lay; el subgerente general Frank Montaño, entre otros colaboradores.

Ellos compartieron el espíritu fraternal en la familia bancentraliana que, como todos los años, llenó las inmediaciones del Belén y el árbol navideño para celebrar la venida de la Navidad.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/04/bancentral-e31aee38.jpg Miguelina Castillo, Osvaldo Lagares, Catherine Asencio, Miguel Aquino, Máximo Rodríguez, Jaely Fernández, Wilson Batista, Natalia Rojas, Erwin Molina, Gisel Hernández y Patricia Escaño. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/04/07-8ed83f0e.jpg Madelin Jasmín González, Sonia Espino, Carolina Ramos, Frank Montaño, Sabrina Díaz, Olga Morel y Scarlet Vicente. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/04/08-f718ae3d.jpg Joel Tejeda, Liselotte Reyes, Frank Montaño, Maitee Mateo, Ervin Novas, Eric Medina y Rafael Jiménez. (FUENTE EXTERNA)