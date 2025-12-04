Hodelpa celebra sus 35 años de trayectoria
Se presentó oficialmente la nueva identidad corporativa
Hodelpa celebró su 35 aniversario con un evento conmemorativo muy emotivo, donde presentó oficialmente su nueva identidad corporativa: Hodelpa Hospitality, una evolución estratégica que marca el comienzo de una etapa centrada en la innovación, la experiencia integral del huésped y una visión más amplia de la hospitalidad moderna.
La noche inició con las palabras del Edmundo Aja, fundador de la empresa hotelera y presidente del Consejo de directores, quien compartió una reflexión sobre los inicios de la cadena, su expansión y la visión que ha acompañado a Hodelpa durante más de tres décadas.
"El legado continúa, la visión evoluciona. Pero hay algo que no cambia: Nuestros valores, nuestro propósito y la manera profundamente humana en la que hemos construido esta empresa", compartió Aja durante su intervención.
A seguidas, Ángel Hernández, presidente ejecutivo de Hodelpa Hospitality, presentó la nueva visión estratégica que acompaña esta transformación, destacando el fortalecimiento del portafolio y la expansión sostenible.
Discurso de la velada
"Hodelpa Hospitality es la expresión más clara de nuestra evolución: una operación respaldada por procesos más ágiles y eficientes, un servicio humano que nos distingue y una visión de futuro que nos impulsa a crecer con firmeza. Avanzamos para consolidarnos como el referente de la hotelería dominicana, operando con estándares internacionales y un compromiso inquebrantable con la excelencia", resaltó Hernández.
El momento central del evento fue la presentación del nuevo logotipo y la identidad visual renovada de la marca, a cargo de Jessica Aja, vicepresidenta ejecutiva.
Durante su intervención, explicó la esencia detrás de Hodelpa Hospitality y cómo este cambio representa una evolución natural que refleja la cercanía, la autenticidad y el enfoque humano que caracterizan a la cadena local.
Aja comentó que "la mariposa ha sido nuestro lenguaje visual de siempre: transformación, movimiento y autenticidad. Hoy la celebramos con una identidad renovada que realza nuestro compromiso con experiencias memorables y cálidas".
El cambio de Hodelpa Hotels a Hodelpa Hospitality simboliza una visión más amplia y contemporánea, donde cada propiedad se convierte en un escenario para experiencias memorables, integrando diseño, tecnología, bienestar y sostenibilidad.
Esta nueva identidad responde a la evolución del portafolio, al crecimiento de la marca en los últimos años y a su compromiso con una hospitalidad más conectada con las personas y las comunidades.
La celebración reunió a socios, aliados estratégicos, ejecutivos del sector turístico, colaboradores y medios de comunicación, quienes fueron testigos del lanzamiento y del recorrido visual por los hitos más importantes de la cadena.