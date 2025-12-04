Hodelpa celebra sus 35 años de trayectoria

Hodelpa celebró su 35 aniversario con un evento conmemorativo muy emotivo, donde presentó oficialmente su nueva identidad corporativa: Hodelpa Hospitality, una evolución estratégica que marca el comienzo de una etapa centrada en la innovación, la experiencia integral del huésped y una visión más amplia de la hospitalidad moderna.

La noche inició con las palabras del Edmundo Aja, fundador de la empresa hotelera y presidente del Consejo de directores, quien compartió una reflexión sobre los inicios de la cadena, su expansión y la visión que ha acompañado a Hodelpa durante más de tres décadas.

"El legado continúa, la visión evoluciona. Pero hay algo que no cambia: Nuestros valores, nuestro propósito y la manera profundamente humana en la que hemos construido esta empresa", compartió Aja durante su intervención.

A seguidas, Ángel Hernández, presidente ejecutivo de Hodelpa Hospitality, presentó la nueva visión estratégica que acompaña esta transformación, destacando el fortalecimiento del portafolio y la expansión sostenible.

Discurso de la velada

"Hodelpa Hospitality es la expresión más clara de nuestra evolución: una operación respaldada por procesos más ágiles y eficientes, un servicio humano que nos distingue y una visión de futuro que nos impulsa a crecer con firmeza. Avanzamos para consolidarnos como el referente de la hotelería dominicana, operando con estándares internacionales y un compromiso inquebrantable con la excelencia", resaltó Hernández.

El momento central del evento fue la presentación del nuevo logotipo y la identidad visual renovada de la marca, a cargo de Jessica Aja, vicepresidenta ejecutiva.

Durante su intervención, explicó la esencia detrás de Hodelpa Hospitality y cómo este cambio representa una evolución natural que refleja la cercanía, la autenticidad y el enfoque humano que caracterizan a la cadena local.

Aja comentó que "la mariposa ha sido nuestro lenguaje visual de siempre: transformación, movimiento y autenticidad. Hoy la celebramos con una identidad renovada que realza nuestro compromiso con experiencias memorables y cálidas".

El cambio de Hodelpa Hotels a Hodelpa Hospitality simboliza una visión más amplia y contemporánea, donde cada propiedad se convierte en un escenario para experiencias memorables, integrando diseño, tecnología, bienestar y sostenibilidad.

Esta nueva identidad responde a la evolución del portafolio, al crecimiento de la marca en los últimos años y a su compromiso con una hospitalidad más conectada con las personas y las comunidades.

La celebración reunió a socios, aliados estratégicos, ejecutivos del sector turístico, colaboradores y medios de comunicación, quienes fueron testigos del lanzamiento y del recorrido visual por los hitos más importantes de la cadena.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/04/whatsapp-image-2025-12-03-at-84011-pm-1-e8967806.jpeg Miguel Calzada y Artur Cabré. (KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/04/whatsapp-image-2025-12-03-at-84012-pm-5a521d51.jpeg Gianni Landolfi, Luis Beiro hijo, Nathalie Bermúdez y Laura Arias. (KEVIN RIVAS)