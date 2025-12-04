Marquesa inaugura su nuevo hogar creativo dentro de la tienda Residenza

Marquesa anunció la apertura oficial de Marquesa: Interior Design & Curated Pieces, su nuevo hogar creativo dentro de la tienda Residenza, concebido como un espacio para inspirar, diseñar y transformar ambientes desde una visión de belleza, armonía y propósito.

Bajo la dirección de la diseñadora de interiores Judith Santos, la firma presentó este estudio renovado que integra proyectos de diseño interior con una selección curada de piezas decorativas y complementos especialmente elegidos para "vivir bonito", consolidando así el inicio de una nueva etapa en su propuesta estética y creativa.

Como parte de este lanzamiento, Marquesa compartió la jornada con la reconocida casa de moda Isla and White, que dio a conocer en exclusiva su colección Resort 2026, creando una experiencia que fusionó interiorismo, estilo de vida y creatividad en un mismo escenario.

Con esta apertura, Marquesa reafirmó su compromiso con el diseño consciente y la creación de espacios que cuentan historias, celebrando un nuevo capítulo para la marca y para todos aquellos que valoran el diseño como parte esencial de la vida.

Acerca de Marquesa

Marquesa & Co. nació hace diez años para dar continuidad a una tradición familiar iniciada una generación atrás:

Crear espacios acogedores

atemporales

De este modo, su CEO Judith Santos Comprés creció inmersa en el ambiente de la decoración y, persiguiendo su sueño y verdadera vocación.

Desde Marquesa, Santos Comprés se ha dedicado a convertir cada proyecto en una mejor propuesta, adecuando eficientemente los espacios y adaptándolos al estilo y la personalidad de cada cliente, con todo tipo de elementos que transmiten belleza y bienestar.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/04/judith-santos-compres--y-beatriz-abud-henriquez-da010d8d.jpg Judith Santos Comprés y Beatriz Abud Henríquez. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/04/margarita-de-los-santos---nellie-marrero---esther-besonias---laura-gomez-e4466a6a.jpg Margarita De los Santos, Nellie Marrero, Esther Besonias y Laura Gmez (FUENTE EXTERNA)