×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
marquesa
marquesa

Marquesa inaugura su nuevo hogar creativo dentro de la tienda Residenza

Como parte de este lanzamiento, compartió la jornada con la reconocida casa de moda Isla and White, que dio a conocer en exclusiva su colección Resort 2026

    Expandir imagen
    Marquesa inaugura su nuevo hogar creativo dentro de la tienda Residenza
    Florencia Bordino, Judith Santos y Claudia González. (FUENTE EXTERNA)

    Marquesa anunció la apertura oficial de Marquesa: Interior Design & Curated Pieces, su nuevo hogar creativo dentro de la tienda Residenza, concebido como un espacio para inspirar, diseñar y transformar ambientes desde una visión de belleza, armonía y propósito.

    Bajo la dirección de la diseñadora de interiores Judith Santos, la firma presentó este estudio renovado que integra proyectos de diseño interior con una selección curada de piezas decorativas y complementos especialmente elegidos para "vivir bonito", consolidando así el inicio de una nueva etapa en su propuesta estética y creativa.

    Como parte de este lanzamiento, Marquesa compartió la jornada con la reconocida casa de moda Isla and White, que dio a conocer en exclusiva su colección Resort 2026, creando una experiencia que fusionó interiorismo, estilo de vida y creatividad en un mismo escenario.

    Con esta apertura, Marquesa reafirmó su compromiso con el diseño consciente y la creación de espacios que cuentan historias, celebrando un nuevo capítulo para la marca y para todos aquellos que valoran el diseño como parte esencial de la vida.

    Acerca de Marquesa

    Marquesa & Co. nació hace diez años para dar continuidad a una tradición familiar iniciada una generación atrás:

    • Crear espacios acogedores 
    • atemporales

    De este modo, su CEO Judith Santos Comprés creció inmersa en el ambiente de la decoración y, persiguiendo su sueño y verdadera vocación.

    Desde Marquesa, Santos Comprés se ha dedicado a convertir cada proyecto en una mejor propuesta, adecuando eficientemente los espacios y adaptándolos al estilo y la personalidad de cada cliente, con todo tipo de elementos que transmiten belleza y bienestar.

    Expandir imagen
    Judith Santos Comprés y Beatriz Abud Henríquez.
    Judith Santos Comprés y Beatriz Abud Henríquez. (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
    Margarita De los Santos, Nellie Marrero, Esther Besonias y Laura Gmez
    Margarita De los Santos, Nellie Marrero, Esther Besonias y Laura Gmez (FUENTE EXTERNA)
    RELACIONADAS
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.