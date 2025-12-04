El diseñador Miguel Genao presenta la colección "Chapter 1 2026" en Meliá Punta Cana Beach

El Laberinto Taino del Meliá Punta Cana Beach, A Wellness Inclusive Resort-Adults Only, fue el escenario donde el diseñador dominicano Miguel Genao presentó la colección Chapter 1 RTW/26.

Durante tres días, la moda fue protagonista en una celebración que unió la esencia de dos marcas que han redefinido el estilo de vivir experiencias memorables en República Dominicana.

"Nuestra nueva colección "Chapter 1 RTW/26" está inspirada en la belleza y la delicadeza de República Dominicana y el Caribe, tomando como punto focal su flora y fauna. Para esta nueva colección presentamos tres estampados nuevos e introducimos el monograma", explicó el diseñador Miguel Genao.

Las piezas fueron confeccionadas con texturas como el lino, gaza, chiffon y seda. Para esta colección, Genao incorporó bordados a mano, rescatando técnicas tradicionales de artesanos locales y llevándolas a una interpretación contemporánea.

De su lado, Sara Ranghi, Marketing Director-Américas de Meliá Hotels International, resaltó que esta plataforma de moda se ha convertido en una tradición para esta cadena hotelera que apuesta al talento y la moda local.

"Este tercer desfile de moda de Miguel Genao en Meliá Punta Cana Beach es una afirmación de nuestro apoyo a la cultura y la creatividad en la República Dominicana, representado en el talento de Miguel Genao, que enaltece la moda en nuestra región", destacó.

Programa

La presentación de Chapter 1 RTW/26 de Miguel Genao, se llevó a cabo durante un programa especial de tres días que inició con una cena en el restaurante Yumay, seguido de un After Party en la piscina Serendipia, donde la prensa e invitados especiales compartieron junto al diseñador y los principales ejecutivos de Meliá Punta Cana Beach.

Los invitados también disfrutaron de varias actividades de bienestar y relajación cuidadosamente diseñadas por el hotel y que forman parte del concepto Wellness Inclusive Resort; incluyendo Hatha Yoga, talleres de pintura de sombreros y macramé, sesiones de Vinyasa Yoga, así como propuestas de gastronomía wellness destacadas del complejo.

Al concluir el desfile, los invitados fueron invitados a una exclusiva cena en el Restaurante Muoi con un menú especial preparado para la ocasión y la noche cerró con la actividad denominada "Taino´ti Night" en el Lobby Meliá Punta Cana Beach.

