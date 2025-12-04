Samsung inaugura tienda en Multiplaza La Romana

Corte de cinta de la nueva tienda Samsung ubicada en Multiplaza La Romana. ( FUENTE EXTERNA )

Samsung Electronics, de la mano de su socio estratégico Mirgor Dominicana, celebró la inauguración de su nueva tienda de experiencia, ubicada en Multiplaza La Romana.

El nuevo espacio está concebido bajo un concepto inmersivo, y alberga toda la línea de dispositivos móviles de Samsung: smartphones, tabletas, relojes inteligentes y accesorios; diseñados para hacer tu vida más cómoda y eficiente potenciada por la IA.

La tienda ofrece una experiencia inmersiva en el mundo de Galaxy AI, donde los visitantes podrán descubrir cómo la inteligencia artificial está transformando la forma en que vivimos, trabajamos y jugamos.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/04/clara-francisco-ded28163.jpeg Clara Francisco. (FUENTE EXTERNA)

“En Samsung, siempre hemos creído en la importancia de la innovación y la excelencia en todo lo que hacemos. Desde nuestros inicios hemos mantenido nuestro compromiso con la calidad, la creatividad y la innovación, lo que nos convierte en líderes en tecnología a nivel mundial".

"Simboliza el compromiso de la compañía con República Dominicana, con su comunidad y con el futuro que juntos de la mano con Mirgor estamos construyendo”, dijo Clara Francisco, gerente de Productos Móviles de Samsung Dominicana.

Con motivo de la apertura, los clientes podrán disfrutar de hasta un 60 % de descuento en productos seleccionados.

Entre las ofertas especiales están: al comprar Galaxy S25 Ultra llevas gratis una Tab A1. Si compras un Galaxy A56, llevas gratis un smartphone Galaxy A17. Con la compra del Galaxy S25 FE llevas gratis unos Galaxy Buds 3 FE.

Y si adquieren los plegables Galaxy Z Flip7 y Z Flip7 FE los clientes se llevan una Edición Limitada de la Película Media Hermanas que incluye: 1 Galaxy A17 o Galaxy A56 + 2 entradas para la película + contenido exclusivo de la película.

La promoción es válida hasta el 31 de diciembre o hasta agotar existencia.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/04/samsung-tienda-71f86fcf.jpeg Eugene Jo. (FUENTE EXTERNA)

Compromiso con el cliente y la innovación

“Con la apertura de esta nueva tienda de experiencia en La Romana, damos un paso más en nuestra misión de acompañar a los consumidores dominicanos con tecnología que transforma su vida diaria".

"Buscamos que sea un espacio donde las personas puedan descubrir, aprender y conectar con todo lo que el ecosistema Galaxy ofrece”, afirmó Eugene Jo, director de Samsung Electronics en República Dominicana.

Adicionalmente, el espacio funciona como punto de recolección de servicio técnico, brindando atención especializada y mayor comodidad para los usuarios de la marca.

La tienda también complementa su oferta con beneficios como Eco Canje, el programa que permite entregar dispositivos usados como parte de pago, y Samsung Care+, el plan de protección que respalda los dispositivos Galaxy ante accidentes, robos o daños, lo que ofrece asistencia premium y mayor tranquilidad al adquirir un dispositivo Samsung.

La apertura reunió a visitantes y aliados que experimentaron de primera mano un espacio creado para inspirar y explorar nuevas posibilidades tecnológicas.

