Scotiabank celebra su 105 aniversario con la promoción "Todo por Montarte de Rojo con Scotiabank"

Aníbal Rodríguez, Tania Torres, Roxalía Muñoz, Marielly Figueroa y Pedro Ruiz participaron en la celebración de Scotiabank. ( FUENTE EXTERNA )

En el marco de la celebración de su 105 aniversario en el país, Scotiabank anunció el lanzamiento de la promoción "Todo por Montarte de Rojo con Scotiabank", diseñada para premiar la fidelidad de sus clientes y ofrecerles la oportunidad de iniciar el nuevo año con tres SUV Cadillac XT4 2025.

La promoción estará vigente hasta el 15 de enero de 2026. Durante este período, podrán participar clientes nuevos y existentes que cumplan con los requisitos establecidos en las bases del concurso, incluyendo:

Solicitar y activar una nueva tarjeta de crédito personal American Express, Visa o Mastercard Scotiabank , y realizar el primer consumo .

de crédito personal American Express, Visa o Mastercard , y realizar el . Activar una tarjeta pendiente y efectuar el primer consumo .

. Abrir una nueva cuenta de ahorros o corriente en pesos dominicanos o dólares estadounidenses.

Realizar consumos con tarjetas de crédito personales American Express, Visa o Mastercard Scotiabank, activas.

Los participantes acumularán boletos electrónicos según sus transacciones, aumentando sus posibilidades de ganar en el sorteo único que se realizará el 28 de enero de 2026 en las oficinas de Scotiabank, en Santo Domingo.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/04/carmen-mejia-paola-soto-y-zoila-abreu-1154720a.jpg Carmen Mejía, Paola Soto y Zoila Abreu. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/04/jose-gonzalez-zoila-abreu-ricardo-torres-sarah-cordero-y-vladimir-de-leon-82c122ef.jpg José González, Zoila Abreu, Ricardo Torres, Sarah Cordero y Vladimir De León. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/04/vanessa-read-luis-acra-y-carmen-mejia-711f5ebe.jpg Vanessa Read, Luis Acra y Carmen Mejía. (FUENTE EXTERNA)

Historias de progreso

Durante la actividad de lanzamiento, realizada en el showroom de Cadillac, en Santo Domingo Motors, Roxalía Muñoz, Head of Retail Banking de Scotiabank en el país, se dirigió a los presentes.

"Conmemorar 105 años en República Dominicana es celebrar historias de progreso, confianza y sueños cumplidos. A lo largo de más de un siglo, hemos estado presentes en los momentos más importantes de varias generaciones de clientes, brindándoles herramientas para avanzar", expresó.

"Reafirmamos nuestro compromiso de seguir siendo el aliado que impulsa nuevas oportunidades, con una promoción que premia su confianza y pone ruedas a sus sueños, con la energía que los mueve y los inspira a seguir adelante", concluyó.

El evento de lanzamiento contó con la presencia de ejecutivos de Santo Domingo Motors y Scotiabank, quienes compartieron su visión y apoyo para impulsar esta iniciativa, reafirmando el compromiso conjunto de seguir generando valor y fortaleciendo las relaciones estratégicas, orientado a las familias dominicanas.

Entre los beneficios de la promoción se incluye la posibilidad de obtener hasta 50 boletos electrónicos al solicitar, activar y realizar el primer consumo con una nueva tarjeta.

Además, los clientes recibirán un boleto por cada RD$3,000 en consumos locales y cinco boletos por cada US$50 en compras internacionales, ya sea en establecimientos físicos o en línea.

También podrán acumular dos boletos por cada consumo recurrente registrado en plataformas; y diez boletos adicionales al abrir una nueva cuenta de ahorros o corriente, manteniendo el balance mínimo requerido durante la vigencia de la promoción.

Para conocer todos los detalles de la promoción y consultar los términos y condiciones, los interesados pueden visitar la página web de esta institución.