Sistema Coca-Cola clausura la celebración de su 80 aniversario en el país

Carlos Pastrana, Lidia Castro, Paz Cereijo y Juan Amell participaron en la actividad de Sistema Coca-Cola. ( FUENTE EXTERNA )

El Sistema Coca-Cola en República Dominicana cerró este jueves la conmemoración del 80 aniversario de la marca en el país con un acto que reunió a representantes del sector público y privado, organizaciones sociales, instituciones académicas y aliados ambientales.

Paz Cereijo, gerente general de la Compañía Coca-Cola para República Dominicana, afirmó que este aniversario marca un punto de evolución para la empresa: "Ocho décadas en el país reflejan un compromiso continuo con la gente y con el desarrollo sostenible. Seguiremos impulsando soluciones que generen impacto real y duradero".

Durante el encuentro, la empresa recapituló sus principales hitos y logros en el país. Desde la llegada de la marca en 1945 y el surgimiento de Country Club como referente local hasta la expansión del portafolio en los años 90 y la entrada de Bepensa como embotellador en 2006.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/04/3-ejecutivos-de-sistema-coca-cola-clausuran-la-celebracion-de-sus-80-anos-en-el-pais-cab9713b.jpg Ejecutivos de Sistema Coca-Cola clausuran la celebración de sus 80 años en el país. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/04/2-en-el-acto-se-reconocieron-a-multiples-instituciones-publicas-y-privadas-f14e32a3.jpg Ejecutivos de Sistema Coca-Cola clausuran la celebración de sus 80 años en el país. (FUENTE EXTERNA)

También se destacaron los avances en programas ambientales, gestión del agua y acción comunitaria, así como la publicación de la Huella Socioeconómica del Sistema Coca-Cola, que documenta el impacto en generación de empleos, inversión y encadenamientos productivos.

Trabajo conjunto por el país

En el acto también se reconocieron a instituciones que han sido esenciales en la implementación de proyectos de reciclaje, gestión del agua, educación, desarrollo económico y trabajo comunitario.

Entre los reconocidos están el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ministerio de Turismo, NUVI, Recolectiva, Pure Eco, Scrapmen Recycling Group, Puntos R de Grupo Ramos, Fundación 3Rs, ECORED y la Asociación de Hoteles de Santo Domingo por su aporte al fortalecimiento del reciclaje y la economía circular en el país.

También fueron distinguidos The Nature Conservancy y el Fondo Agua Santo Domingo por su labor conjunta en la protección de cuencas y la gestión sostenible del agua.

En el ámbito educativo y de apoyo a pequeños comercios, se reconoció al Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Junior Achievement, Fundación Adopem, INTEC y el TEP de la PUCMM, aliados del programa Emprendamos Juntos. Asimismo, se destacó el compromiso y desarrollo comunitario de la Fundación Sur Futuro.

Alejandro Herrera, director general de Bepensa Dominicana, destacó la importancia del trabajo colaborativo en la estrategia del embotellador: "Nuestra prioridad es avanzar hacia una operación más eficiente, circular y cercana a las comunidades. Nada de esto sería posible sin nuestros aliados".

En esta misma línea, Herrera informó que la compañía continuará ampliando su inversión en programas de reciclaje inclusivo, voluntariado y desarrollo local.

Navidad Coca-Cola

El encuentro concluyó con la presentación de la campaña navideña 2025 llamada "Toma una Coca-Cola y Vive el Espíritu Navideño" en un ambiente que dio la bienvenida oficial a la temporada.

La empresa recordó que días antes realizó el encendido de su tradicional árbol en la Plaza España, una actividad que marca el inicio de las festividades en el país.

Con la proyección de sus comerciales navideños y un espectáculo artístico, Coca-Cola cerró un año significativo para su operación local y dio paso a la agenda de trabajo que continuará desarrollándose en 2026.