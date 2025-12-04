×
Supermercados Nacional presenta su nueva campaña de Navidad

"La Navidad nos une con Italia" llega con la alianza Embajada de Italia en República Dominicana y la Cámara de Comercio Domínico-Italiana

Supermercados Nacional presenta su nueva campaña de Navidad
Madelyn Martínez recibió los ejemplares del libro "Italia, Patrimonio Culinario Mediterráneo". (FÉLIX LEÓN)

Supermercados Nacional lanzó oficialmente su campaña de temporada. Una apuesta cimentada en una realidad conjunta: la Navidad nos une.

No solo se enfoca en República Dominicana, sino que la entrelaza con una nación que ha regalado al mundo su encanto gastronómico, por lo que en nuestra mesa de fin de año no falta una pasta a su estilo y en las reuniones sus exquisitos panetones o deleitantes licores... Italia es parte de nuestra tradición.

Justamente el nombre de la campaña lanzada en Nacional de Metro Plaza llega bajo el nombre "La Navidad nos une con Italia" y con la alianza Embajada de Italia en República Dominicana y la Cámara de Comercio Domínico-Italiana.

Incluye diversas actividades y experiencias que se desarrollarán durante lo que resta del año y el público que se dio cita al encuentro se llevó la primicia de un espectáculo gastronómico con recetas tradicionales, degustaciones de productos típicos italianos y música en vivo que evocó el espíritu navideño de ambas culturas.

Discursos del lanzamiento

Madelyn Martínez, vicepresidenta de Mercadeo de CCN, compartió cómo surgió la idea y parte del proceso de la creación de la iniciativa.

Los clientes podrán disfrutar de un amplio surtido de productos típicos como panettones, galletas, caramelos, bombones, pandoro y otras especialidades de marcas como: Galup, Dolcital, Bonifanti, Sapori, Forno Bonomi, entre otras, que celebran el auténtico espíritu navideño de Italia.

El embajador de Italia, Stefano Queirolo Palmas, resaltó la importancia de este tipo de colaboraciones. "Esta iniciativa refleja la estrecha relación entre Italia y República Dominicana, llevando a los consumidores una experiencia que combina tradición, cultura y gastronomía".

<div><br></div><div>Emil Vega, Catherine Lemoine y Jorge Feliz.</div><div><br></div>
Emil Vega, Catherine Lemoine y Jorge Feliz.
 (FÉLIX LEÓN)
Nanette Camarena, María Laura Domené, Raquel González y Letty Rivera.
Nanette Camarena, María Laura Domené, Raquel González y Letty Rivera. (FÉLIX LEÓN)
TEMAS -
Periodista dominicana con una maestría en Comunicación Corporativa. Titulada en estilismo y asesoría de imagen. Es una apasionada del contenido sobre la salud, la belleza, el buen vivir y la cultura.