Air Europa celebra el inicio de la Navidad junto a agencias de viajes dominicanas

Francisco “Paco” Pérez, director regional de Air Europa para el Caribe. ( FUENTE EXTERNA )

La aerolínea española Air Europa celebró junto a los agentes de viajes de la República Dominicana el inicio de la Navidad, la temporada más alegre del año, como una forma de agradecer el apoyo recibido durante todo el año.

Francisco “Paco” Pérez, director regional de Air Europa para el Caribe, agradeció el respaldo constante de los agentes de viajes y recordó que la aerolínea siempre ha contado con la comunidad de agencias como pilar fundamental, pues es algo que forma parte del ADN de la aerolínea.

Pérez destacó que este ha sido un año lleno de buenas noticias, ya que la compañía continúa registrando un exitoso volumen de ventas, tal como en los últimos tres años.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/05/representantes-de-la-agencia-de-viajes-suplitur-junto-a-ejecutivos-de-air-europa-a070f1f5.jpg Representantes de la agencia de viajes Suplitur junto a ejecutivos de Air Europa. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/05/ganadores-de-la-rifa-realizada-durante-el-encuentro-0012e736.jpg Ganadores de la rifa realizada durante el encuentro. (FUENTE EXTERNA)

Agregó que a estos resultados positivos se suma la reciente entrada de la aerolínea Turkish Airlines al capital de Air Europa, lo que aportará una importante fortaleza estratégica.

Asimismo, resaltó el acuerdo para la adquisición de 40 aeronaves Airbus A350-900, que, junto a la flota Boeing 787-9 Dreamliner que opera la aerolínea, permitirá a Air Europa contar con dos de los modelos más modernos y sofisticados del mercado.

“Seguimos creciendo, como sabéis, aquí en República Dominicana. Actualmente operamos 11 vuelos semanales: 7 a Santo Domingo, 3 a Punta Cana y 1 a Santiago de los Caballeros”, indicó Pérez.

También explicó que durante el verano y la temporada navideña la ruta a Punta Cana incrementa sus frecuencias, llegando a 5 vuelos semanales. “Este año moveremos alrededor de 400,000 pasajeros en República Dominicana, y para el próximo año estimamos alcanzar los 550,000”, añadió.

Los invitados disfrutaron de una noche divertida y diferente en Chao Teatro, con la puesta en escena de la obra Escuela para mujeres, seguida de una animada sesión de karaoke junto al artista Kenny Grullón.

Sobre Air Europa

Air Europa es una aerolínea española miembro de la alianza Sky Team que vuela desde 1986, con una flota de más de 50 aeronaves, y es una de las más modernas y sostenibles del sector, que utiliza los modelos Boeing 787 Dreamliner y Boeing 737 garantizando máxima eficiencia y comodidad para sus pasajeros.

Vuela a más de 55 destinos en todo el mundo y cuenta con una posición estratégica en el hub del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, conectando Europa y Améric

La compañía se destaca por su firme compromiso con la sostenibilidad y la descarbonización, y por su apuesta por la innovación a través de la incorporación de las tecnologías más avanzadas para la digitalización y optimización de sus procesos.

Además, Air Europa brinda un elevado nivel de excelencia a sus pasajeros, y está entre las aerolíneas más puntuales del continente europeo.