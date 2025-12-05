Arturo Fuente Cigar Club celebró la cuarta edición de La Gran Fumada 2025

Carlos Fuente III, Carlito Fuente y Ciro Cascella estuvieron presentes en la celebración de La Gran Fumada 2025 de Arturo Fuente Cigar Club. ( FUENTE EXTERNA )

La Gran Fumada (LGF) Arturo Fuente Cigar Club 2025 celebró su cuarta edición con una filosofía centrada en la excelencia y la intimidad. El evento, que mantuvo una asistencia exclusiva a 500 personas, consolidó su esencia: no enfocarse en el crecimiento numérico, sino en elevar la calidad y profundidad de la experiencia.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/05/carlos-duran-carolina-peguero-carlito-fuente-carlos-duran-ricardo-gonzalez-jordan-estevez-5cd70563.jpg Carlos Duran, Carolina Peguero, Carlito Fuente, Carlos Duran, Ricardo Gonzalez y Jordan Estévez. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/05/eric-grullon-julio-pichardo-carlos-guzman-cesar-pichardo-4bf9bf81.jpg Eric Grullon, Julio Pichardo, Carlos Guzmán y César Pichardo. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/05/juan-tomas-diaz-frank-rainieri-ciro-cascella-marcos-de-parada-gabriel-matsumoto-637cbe4e.jpg Juan Tomas Diaz, Frank Rainieri, Ciro Cascella, Marcos de Parada y Gabriel Matsumoto. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/05/manuni-castillo-ciro-cascella-jose-yude-carlos-mathiss-c624bdfe.jpg Manuni Castillo, Ciro Cascella, Jose Yude y Carlos Mathiss. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/05/marcos-de-parada-rainieri-frank-rainieri-gabriel-matsumoto-juan-tomas-diaz-rainieri-1ccb9593.jpg Marcos de Parada Rainieri, Frank Rainieri, Gabriel Matsumoto y Juan Tomas Diaz Rainieri. (FUENTE EXTERNA)

Una noche marcada por leyendas musicales

La edición de este año ofreció una armonización musical de alto nivel. La noche se abrió con una pieza de autoría del maestro, el director Jose Antonio Molina, acompañado de una imponente big band cuya selección musical complementa a la perfección la experiencia sensorial del tabaco.

El encuentro contó con la participación de dos invitados especiales de renombre mundial, garantizando una atmósfera musical de la más alta categoría. Estuvo presente Michael Martocci, reconocido intérprete estadounidense famoso por su potente voz y su especialización en el repertorio de Frank Sinatra y la gran era del swing.

Junto a él, la leyenda viva del jazz, Arturo Sandoval, virtuoso de la trompeta y ganador de múltiples premios Grammy, cuya energía y maestría elevaron la noche a un nivel extraordinario.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/05/ciro-cascella-carlos-fuente-iii-1de992e7.jpg Ciro Cascella y Carlos Fuente III. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/05/ciro-cascella-laura-zeller-valeria-cascella-ciro-alejandro-cascella-ea56ed1c.jpg Ciro Cascella, Laura Zeller, Valeria Cascella y Ciro Alejandro Cascella. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/05/mariano-briceno-andrea-briceno-022a61a7.jpg Mariano Briceño y Andrea Briceño. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/05/paul-rojas-duluc-jose-santana-c5e4df93.jpg Paul Rojas Duluc y José Santana. (FUENTE EXTERNA)

Legado, gastronomía y filosofía

Como gran novedad, LGF 2025 incorporó una exhibición exclusiva en formato museo. Esta muestra permitió a los invitados recorrer momentos emblemáticos de la familia Fuente, apreciar reliquias únicas y descubrir detalles íntimos del legado que ha convertido a Arturo Fuente en una leyenda mundial del tabaco.

La gastronomía estuvo a cargo de Paolo Bonomo, Chef Ejecutivo de El Embajador a Royal Hideaway Hotel, quien diseñó un menú a la altura de la experiencia.

"La Gran Fumada´ no se trata de cuántos somos, sino de quiénes somos, entregar una experiencia más íntima, más auténtica, más inolvidable... Esta noche es un tributo a quienes creen en la excelencia y a la familia que hemos construido juntos. Hacemos puros, sí, pero lo que realmente compartimos aquí es el amor a la vida a través de un cigarro", expresó Ciro Cascella, CEO Arturo Fuente Cigars.