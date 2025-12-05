Conmemora los 56 años ininterrumpidos del programa "Puntos de vista" con una misa

La periodista Dania Goris, hija de Pía Rodríguez, y coproductora del programa "Puntos de vista". ( FUENTE EXTERNA )

La Iglesia Santo Tomás de Aquino celebró una misa en conmemoración del 56 aniversario del programa "Puntos de vista", espacio creado por la periodista Pía Rodríguez y transmitido de forma continua por Color Visión.

La ceremonia fue presidida por el párroco Fray Ramón Alberto Núñez Holguín y contó con la presencia de los hijos de la comunicadora: Dania, Virginia y Danilo Goris, además del coproductor del programa, Héctor Linares.

En nombre de la familia, Dania Goris agradeció la asistencia de los feligreses y resaltó que "Puntos de vista", presidido por Domingo Bermúdez, fue el primer programa de panel de Color Visión.

Recordó que sus transmisiones iniciaron desde el Hotel Matúm de Santiago gracias al apoyo de Don Poppy Bermúdez, poco después de la apertura del canal el 29 de noviembre de 1969, luego de una etapa inicial en la emisora Radio Visión, en Santo Domingo.

Palabras de agradecimiento

Goris extendió su agradecimiento al párroco Núñez Holguín por abrir las puertas del templo para la celebración, así como a los coproductores Virginia Goris, Héctor Linares, Miguel Franjul, Gregorio García Castro, Aleida Fernández, Julio César Montolio, Miguel Ángel Velázquez Mainardi y Gustavo Rodríguez.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/05/foto-1-misa-pia-rodriguez-9b943bb0.jpeg Asistentes a la misa. (FUENTE EXTERNA)

También reconoció la labor del director del programa, Nelson Caba. "Agradecemos a los televidentes que cada domingo eligen "Puntos de vista" para informarse", afirmó.

Durante el acto, Goris valoró el apoyo del periodista Virgilio Lora Gómez para la realización de esta ceremonia en memoria de Pía Rodríguez.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/05/foto-3-pia-rodriguez-141b9d03.jpeg La ceremonia se realizó en memoria de Pía Rodríguez. (FUENTE EXTERNA)

Asimismo, destacó a los pioneros de los programas de opinión en la televisión dominicana: Salvador Pittaluga Nivar, Ercilio Veloz Burgos, Miguel Hernández, Héctor Pérez Reyes y Alberto Amengual, quienes, junto a Pía Rodríguez, contribuyeron al desarrollo del periodismo de opinión y al fortalecimiento de la vida democrática del país.

Este año, la entidad Ciudadanía Fémina instituyó el Premio Periodista Pía Rodríguez, con el propósito de reconocer a mujeres periodistas destacadas por su emprendimiento y trayectoria. Goris subrayó que la labor de su madre inspiró a numerosas comunicadoras, entre ellas Alicia Ortega y Nuria Piera.

"Gracias, Pía Rodríguez, por tu legado en favor de la comunicación dominicana", expresó al finalizar, al tiempo que agradeció a las personalidades que han enriquecido el programa a lo largo de más de cinco décadas.

La misa concluyó con un agradecimiento a Dios por permitir la celebración de 56 años de "Puntos de vista" en Color Visión.