Constructora Vaherra celebra su quinto aniversario

La constructora Vaherra celebró su quinto aniversario de operaciones en el país, consolidándose como una empresa visionaria y comprometida con el desarrollo inmobiliario nacional.

En un acto encabezado por su fundador y CEO, Carlos Vargas Herrera, la constructora compartió sus hitos alcanzados desde su nacimiento y los nuevos desafíos que marcarán su evolución en los próximos años.

Durante su discurso, Vargas Herrera expresó que el aniversario no representa únicamente un logro empresarial, sino también la materialización de un sueño familiar.

Recordó los inicios de la empresa, cuando, siendo apenas un estudiante de Ingeniería Civil, decidió lanzar su primer proyecto inmobiliario en el Gran Santo Domingo, ´Vientos del Este´, asumiendo riesgos que muchos consideraron prematuros.

Sin embargo, señaló que la disciplina, la fe y un profundo sentido de propósito fueron los pilares que permitieron que la visión de Vaherra tomara forma.

El joven empresario destacó la influencia de su padre, Carlos Vargas, y su abuelo, Samuel Herrera, figuras que definieron su carácter y su pasión por construir más que edificios: construir legado, oportunidades y transformación. En honor a ellos, y a los valores transmitidos, nació el nombre Vaherra, acrónimo de Vargas Herrera.

Vargas Herrera enfatizó que, para la empresa, construir significa apostar por el futuro, por el país y por la capacidad de convertir espacios en sueños habitables. Reconoció que cada avance de la compañía ha sido posible gracias al respaldo de sus colaboradores y al compromiso de un equipo de trabajo excepcional.

Novedad

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/05/whatsapp-image-2025-12-05-at-72401-pm-1-1a833857.jpeg (FUENTE EXTERNA)

Como parte de la celebración, el CEO anunció oficialmente el lanzamiento de la fase 2 de ´Vientos del Mar´, un nuevo proyecto ubicado en Juan Dolio que refuerza el compromiso de la empresa con la calidad y el desarrollo de experiencias residenciales modernas y exclusivas.

"Lo mejor de Vaherra está por construirse", expresó Vargas Herrera, reafirmando que este quinto aniversario es solo el comienzo de una etapa de mayor expansión y crecimiento.