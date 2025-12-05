Panaca celebrará la Navidad con espectáculo musical para toda la familia

La Navidad brillará en Panaca con los villancicos del Coro Infantil y del Coro Sinfónico Juvenil de El Sistema Punta Cana. ( FUENTE EXTERNA )

La Navidad se celebrará en grande en Panaca República Dominicana este domingo 14 de diciembre, donde los escenarios del parque se iluminarán con la presentación especial del Coro Infantil y el Coro Sinfónico Juvenil de El Sistema Punta Cana, en un espectáculo musical que promete emocionar a toda la familia.

La actividad navideña, iniciará a partir de las 6:30 de la tarde en la majestuosa Arena Panaca, con más de setenta voces juveniles e infantiles, que interpretarán clásicos villancicos y melodías tradicionales de la temporada.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/05/2-f118ed40.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/05/3-24ac93b9.jpg

Noche de música

La noche continuará con el vibrante ambiente de Fiesta Dominicana, junto a la energía de la Orquesta Rumbeando, que pondrá a todos a bailar al ritmo de nuestra música.

Para completar la experiencia, los visitantes disfrutarán de la impactante puesta en escena de Travesía World Show, un espectáculo que combina cultura, música y efectos visuales de clase mundial.

Con esta celebración navideña, Panaca República Dominicana reafirma su compromiso de ofrecer experiencias artísticas, culturales y familiares que conectan con la esencia dominicana y la magia de la época más especial del año.

Para adquirir las boletas solo hay que acceder a la página web de Panaca.