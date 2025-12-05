Panaca celebrará la Navidad con espectáculo musical para toda la familia
El evento contará con la participación del Coro Infantil y del Coro Sinfónico Juvenil de El Sistema Punta Cana
La Navidad se celebrará en grande en Panaca República Dominicana este domingo 14 de diciembre, donde los escenarios del parque se iluminarán con la presentación especial del Coro Infantil y el Coro Sinfónico Juvenil de El Sistema Punta Cana, en un espectáculo musical que promete emocionar a toda la familia.
La actividad navideña, iniciará a partir de las 6:30 de la tarde en la majestuosa Arena Panaca, con más de setenta voces juveniles e infantiles, que interpretarán clásicos villancicos y melodías tradicionales de la temporada.
Noche de música
La noche continuará con el vibrante ambiente de Fiesta Dominicana, junto a la energía de la Orquesta Rumbeando, que pondrá a todos a bailar al ritmo de nuestra música.
- Para completar la experiencia, los visitantes disfrutarán de la impactante puesta en escena de Travesía World Show, un espectáculo que combina cultura, música y efectos visuales de clase mundial.
Con esta celebración navideña, Panaca República Dominicana reafirma su compromiso de ofrecer experiencias artísticas, culturales y familiares que conectan con la esencia dominicana y la magia de la época más especial del año.
Para adquirir las boletas solo hay que acceder a la página web de Panaca.