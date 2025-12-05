×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Panaca
Panaca

Panaca celebrará la Navidad con espectáculo musical para toda la familia

El evento contará con la participación del Coro Infantil y del Coro Sinfónico Juvenil de El Sistema Punta Cana

    Expandir imagen
    Panaca celebrará la Navidad con espectáculo musical para toda la familia
    La Navidad brillará en Panaca con los villancicos del Coro Infantil y del Coro Sinfónico Juvenil de El Sistema Punta Cana. (FUENTE EXTERNA)

    La Navidad se celebrará en grande en Panaca República Dominicana este domingo 14 de diciembre, donde los escenarios del parque se iluminarán con la presentación especial del Coro Infantil y el Coro Sinfónico Juvenil de El Sistema Punta Cana, en un espectáculo musical que promete emocionar a toda la familia.

    La actividad navideña, iniciará a partir de las 6:30 de la tarde en la majestuosa Arena Panaca, con más de setenta voces juveniles e infantiles, que interpretarán clásicos villancicos y melodías tradicionales de la temporada.

    Expandir imagen
    Infografía
    Expandir imagen
    Infografía

    Noche de música

    La noche continuará con el vibrante ambiente de Fiesta Dominicana, junto a la energía de la Orquesta Rumbeando, que pondrá a todos a bailar al ritmo de nuestra música.

    • Para completar la experiencia, los visitantes disfrutarán de la impactante puesta en escena de Travesía World Show, un espectáculo que combina cultura, música y efectos visuales de clase mundial.

    Con esta celebración navideña, Panaca República Dominicana reafirma su compromiso de ofrecer experiencias artísticas, culturales y familiares que conectan con la esencia dominicana y la magia de la época más especial del año.

    Para adquirir las boletas solo hay que acceder a la página web de Panaca.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.