Plusval Norte y Bellón anuncian alianza estratégica

La filial Plusval Norte y Ferretería Bellón firmaron una alianza estratégica orientada a ofrecer facilidades exclusivas a los clientes que adquieran su vivienda, casa, apartamento, segunda vivienda o propiedad en general, a través de Plusval Norte.

El acuerdo busca acompañar a los nuevos propietarios durante un proceso más integral, garantizando que la experiencia de recibir las llaves de su nuevo hogar sea memorable y respaldada por soluciones que agreguen valor desde el primer día.

Al referirse a la alianza, Eddy Veras, Broker Owner/CEO, de Plusval Norte, destacó que para Plusval la compra de una vivienda no se limita al cierre de una negociación, sino que representa el inicio de una nueva etapa en la vida de cada familia.

En ese sentido, explicó que Bellón se convierte en un aliado esencial para ofrecer soluciones reales y un valor agregado durante el proceso de acondicionamiento y equipamiento del hogar, aportando una experiencia más completa y satisfactoria.

"Esta es una alianza que transforma cada llave en un hogar y fortalece nuestro compromiso con la excelencia y con el bienestar de las familias dominicanas, reafirmando nuestra visión de acompañar a los clientes antes, durante y después de recibir su nuevo espacio", afirmó Eddy Veras.

Carlos Iglesias, director general de Bellón, resaltó que esta alianza representa una oportunidad para fortalecer la experiencia de quienes inician la etapa de construir o transformar su nuevo hogar.

"En Bellón tenemos el compromiso de hacer que cada proyecto, grande o pequeño, sea más fácil, accesible y acompañado de soluciones reales. Nos llena de satisfacción unirnos a Plusval Norte para que sus clientes reciban no solo un nuevo espacio, sino también el respaldo, la asesoría y los beneficios que necesitan para acondicionarlo a su gusto desde el primer día", enfatizó.

Beneficios

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/06/whatsapp-image-2025-12-05-at-81205-pm-612d9c9f.jpeg Anllury Collado, Carlos Iglesia y Emily McDougall. (FUENTE EXTERNA)

Como resultado de esta colaboración, los clientes de Plusval Norte tendrán acceso a una serie de beneficios exclusivos, que incluyen un regalo de bienvenida y 90 días de descuentos especiales en categorías clave como pintura, ferretería, electricidad, baños, pisos, electrodomésticos e iluminación.

Adicional a eso, tendrán beneficios en compras realizadas a través de PedidosYa con un 10% de descuento. Asimismo, los nuevos propietarios recibirán atención personalizada con asesoría gratuita en tienda para seleccionar productos que se ajusten a su estilo y necesidades.

La firma del acuerdo, realizada en las oficinas de Plusval Norte ubicadas en Bella Terra Mall, en la ciudad de Santiago, contó con la presencia de ejecutivos de ambas empresas, quienes expresaron su satisfacción por este paso conjunto en beneficio de los clientes.