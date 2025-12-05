Puntos de Vista celebra 56 años de transmisión ininterrumpida en Color Visión

Integrantes de la familia de Doña Pía Rodríguez encabezaron la celebración del aniversario de Puntos de Vista. De Izquierda a derecha, Ramón Rivas, Dania Goris de Rivas, el padre Ramón Alberto Núñez Holguín, Virginia Goris, Pável Rivas Goris, Danilo Goris Rodríguez y Yamari de Goris. ( FUENTE EXTERNA )

El programa Puntos de Vista celebró el 56 aniversario de transmisión ininterrumpida en Color Visión con una misa realizada en la Iglesia Santo Tomás de Aquino.

La celebración religiosa fue oficiada por el párroco Reverendo Padre Fray Ramón Alberto Núñez Holguín y contó con la presencia de los hijos de Pía Rodríguez, Dania, Virginia y Danilo Goris Rodríguez.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/05/foto-2-pia-rodriguez-7c2f1c6e.jpeg El padre Ramón Alberto Núñez Holguín mientras valoraba el legado periodístico de Pía Rodríguez. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/05/foto-3-pia-rodriguez-d4d0f41f.jpeg Dania Goris rindió homenaje de recordación a su madre Pía Rodríguez en el 56 aniversario de transmisión ininterrumpida del programa Puntos de Vista en Color Visión. (FUENTE EXTERNA)

La familia de la periodista Pía Rodríguez agradeció la presencia de los feligreses en la misa del 56 aniversario de Puntos de Vista en Color Visión, que preside Domingo Bermúdez.

Dania Goris dijo que este programa, producido por Pía Rodríguez, fue el pionero de los espacios de panel de Color Visión, programa conducido por los periodistas Héctor Linares y Dania Goris.

Con el apoyo de Don Poppy Bermúdez, Puntos de Vista inició sus transmisiones desde el Hotel Matúm de Santiago, donde comenzó a operar el canal el 29 de noviembre de 1969, luego de agotar una etapa de transmisiones en la emisora Radio Visión de la capital dominicana.

Goris agradeció al Reverendo Padre Fray Ramón Alberto Núñez Holguín, párroco de la iglesia Santo Tomás de Aquino su acogida para que celebráramos este acto en esta emblemática iglesia.

Además, también agradeció los aportes de los co-productores de Puntos de Vista Virginia Goris, Héctor Linares, Miguel Franjul, Gregorio García Castro, Aleida Fernández, Julio César Montolio, Miguel Ángel Velázquez Mainardi y Gustavo Rodríguez.

Asimismo, reconoció al director de Puntos de Vista, Nelson Caba por sus aportes al programa.

"Agradecemos a los televidentes que nos apoyan cada domingo al elegir Puntos de Vista para estar informados", dijo Dania Goris. También agradeció al periodista Virgilio Lora Gómez por su entusiasta apoyo para que realizáramos esta ceremonia de recordación a la fundadora del programa Puntos de Vista.

"En este acto quiero reconocer también a los pioneros de los programas de opinión de República Dominicana Salvador Pittaluga Nivar, Ercilio Veloz Burgos, Miguel Hernández, Héctor Pérez Reyes y Alberto Amengual, quienes junto a doña Pía Rodríguez fueron los iniciadores del periodismo de opinión en la televisión dominicana", expresó.

"Ellos jugaron un papel estelar para el desarrollo de la democracia en República Dominicana", agregó.

Dijo que como familia de Pía Rodríguez nos sentimos orgullosos de que nuestra madre haya formado parte de este grupo de comunicadores ilustres que nos llenan de orgullo a todos.

Ejemplos de emprendimiento

En este año la entidad Ciudadanía Fémina creó el Premio Periodista Pía Rodríguez para reconocer los ejemplos de emprendimiento de las mujeres periodistas dominicanas que se destacan en diversas ramas.

Doña Pía inspiró a muchas mujeres periodistas para hacer grandes aportes al periodismo y hay que resaltar el papel jugado por comunicadoras como Alicia Ortega y Nuria Piera en la comunicación social del país.