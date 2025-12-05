Ricoh Latam inaugura oficinas y eñ Ricoh Innovation Lounge en Santo Domingo

Ejecutivos de Ricoh Latam e invitados especiales celebran un nuevo hito en República Dominicana con la apertura de sus nuevas oficinas en Santo Domingo. ( FUENTE EXTERNA )

Ricoh Latam, proveedor líder en servicios tecnológicos para los lugares de trabajo y con más de 89 años de innovación global, marca un nuevo hito en República Dominicana con la apertura de sus nuevas oficinas en la capital.

Este espacio, de casi 1,000 metros cuadrados, no solo redefine el concepto de oficina, sino que ofrece una experiencia inmersiva que anticipa cómo serán los entornos laborales del futuro, una visión que ya es una realidad en Latinoamérica y sobre la que se enmarca el portafolio de Ricoh.

Un ecosistema que transforma negocios

Desde sus inicios, Ricoh Latam ha tenido claro que la tecnología solo cobra sentido cuando potencia a las personas.

Por eso, sus nuevas oficinas, parte de una red de más de 7 espacios renovados en diferentes países de la región, son mucho más que lugares de trabajo: son ambientes en donde convergen productividad, conectividad e inteligencia.

Las nuevas oficinas de Ricoh Dominicana abren sus puertas con la intención de que tanto sus 80 colaboradores como sus clientes puedan experimentar el ecosistema de la propuesta de valor de Ricoh.

El espacio, está diseñado para responder a retos como: flexibilidad, agilidad y movilidad, sin comprometer la continuidad del negocio. Las oficinas integran soluciones inteligentes de impresión, seguridad electrónica, comunicaciones gráficas, herramientas de automatización, digitalización y gestión documental que optimizan procesos en cualquier industria.

"Queremos que cada persona se sienta empoderada para transformar su manera de trabajar usando la tecnología, y para eso, deben estar en espacios que faciliten el aprendizaje, adopción, implementación de la tecnología. Estas oficinas son la materialización de eso: un espacio inteligente en donde las personas se sienten cómodas siendo habilitadoras de la transformación". dice Ismael Castillo, Country Manager de Ricoh Dominicana.

Innovación y co-creación: el motor de la transformación

El nuevo Ricoh Innovation Lounge (RIL) que se encuentra dentro de la oficina, es el epicentro de co-creación. Un espacio en donde los clientes no solo conocen la tecnología, sino que crean ecosistemas de servicios tecnológicos adaptados a sus necesidades, acelerando su adopción digital y fortaleciendo su competitividad.

"Nuestro objetivo es transformar positivamente las compañías de América Latina con servicios tecnológicos, y nosotros mismos, debemos ser ejemplo de esa transformación. Eso hemos venido haciendo en toda la región, no solo con nuestras oficinas, también con nuestros Ricoh Innovation Lounge. Los lugares de trabajo del futuro ya están aquí, y son espacios conectados, eficientes, escalables, con accesibilidad a datos en tiempo real, son ecosistemas tecnológicos inteligentes que ponen a las personas en el centro", comenta Diego Imperio, Presidente y CEO Ricoh Latam.

Presencia y compromiso de Ricoh LATAM con América Latina

Con esta apertura, Ricoh Latam no solo reafirma su presencia en República Dominicana, donde ha acompañado la evolución empresarial por más de tres décadas, sino que consolida su liderazgo en Latinoamérica como catalizador de la transformación.

El compromiso es claro: impulsar la productividad y competitividad de las compañías de todos los sectores mediante servicios tecnológicos que optimizan procesos, automatizan operaciones y elevan la experiencia en los lugares de trabajo del hoy y del futuro.