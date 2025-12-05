×
Santo Domingo Motors

Santo Domingo Motors inaugura una sucursal en Punta Cana

Responde a la necesidad de fortalecer el respaldo posventa en la zona, y a la demanda creciente de movilidad y servicios especializados

    Expandir imagen
    Santo Domingo Motors inaugura una sucursal en Punta Cana
    Cortan la cinta Alexis Anselin Barletta, Aníbal Rodríguez, Vladimir de León, Marielly Figueroa y Carmen Mejía. (FUENTE EXTERNA)

    Santo Domingo Motors (SDM) inauguró oficialmente su sucursal en el Boulevard Turístico del Este, un hito que marca su llegada estratégica a una de las zonas de mayor crecimiento del país y abre un nuevo capítulo en su trayectoria centenaria.

    Los invitados fueron recibidos cerca de las 7:00 de la noche por Alexis Anselin Barletta, miembros del consejo; Aníbal Rodríguez, presidente de Santo Domingo Motors, y demás ejecutivos de la empresa, quienes dieron la bienvenida con un trato cercano y cordial.

    El ambiente festivo se encendió con la proyección del video institucional por los 105 años de la empresa, un material que repasó la evolución, la visión futurista y la apuesta constante por la innovación que han distinguido a la SDM desde 1920.

    La maestra de ceremonias abrió el acto formal destacando la importancia del evento para el desarrollo de la zona Este. Acto seguido, cedió la palabra a Aníbal Rodríguez, quien pronunció un discurso inspirador cargado de historia, datos y propósito empresarial.

    Rodríguez recordó que la expansión forma parte de un plan iniciado en 2019, que había sumado nuevas sucursales en Santiago y Santo Domingo, y que ahora alcanzaba un punto decisivo con la llegada a Punta Cana.

    Subrayó que esta nueva sede responde a la necesidad de fortalecer el respaldo posventa en la zona, y a la demanda creciente de movilidad y servicios especializados en una de las áreas turísticas y económicas más dinámicas del Caribe.

    El presidente de SDM resaltó que la instalación cuenta con una huella de construcción de 10,200 metros cuadrados y capacidad para atender inicialmente más de 50 vehículos diarios, consolidándose como un centro automotriz de referencia para toda la región.

    También destacó la creación de más de 130 empleos directos e indirectos y la fortaleza de su oferta de posventa, concebida para brindar mayor eficiencia, amplitud y respaldo a los clientes de la zona.

    La presentación del equipo de ventas y posventa de la nueva sucursal marcó el siguiente punto del acto. El equipo encabezado por su gerente general Alfredo Badui, acompañado por los gerentes de ventas corporativas y posventa Karina Méndez y Juan Natera, respectivamente.

    El corte de cinta dio el toque solemne a la noche. Bajo la conducción de la maestra de ceremonias, Alexis Anselin Barletta, Aníbal Rodríguez, Vladimir de León, Carmen Mejía y Marielly Figueroa, encabezaron este gesto simbólico que oficializó la apertura oficial de Santo Domingo Motors en Punta Cana.

    Modernidad y amplitud

    Expandir imagen
    Infografía
    Un área de exhibición de los vehículos Chevrolet. (FUENTE EXTERNA)

    Una vez declarada inaugurada la sede, los ejecutivos realizaron junto a los invitados un recorrido por las áreas principales de la sucursal, incluyendo los salones de exhibiciones independientes de las marcas:

    • Nissan
    • Chevrolet
    • Suzuki
    • Taller de última generación
    • Estaciones del programa ambiental "Ambiente Ambar, bajo el cual le empresa gestiona responsablemente sus residuos

    Los asistentes destacaron la amplitud, modernidad y estética impecable de la infraestructura, construida bajo los estándares globales de cada una de las marcas representadas por SDM.

    La noche concluyó con un animado cóctel donde clientes, aliados empresariales y autoridades locales compartieron impresiones, brindaron por el éxito de la nueva sede y celebraron la llegada de una propuesta automotriz que promete transformar la movilidad en la zona Este.

    Entre conversaciones, música ambiental y un servicio impecable, los invitados coincidieron en que la apertura marcó un momento trascendental para Punta Cana y para la visión de futuro de Santo Domingo Motors.

    Expandir imagen
    Michel El-Hage, Juan Tomas Díaz y Daniel Santana.
    Michel El-Hage, Juan Tomas Díaz y Daniel Santana. (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
    Alfonso khouri y Luigina López.
    Alfonso khouri y Luigina López. (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
    Fachada de la nueva sucursal de SDM en Punta Cana.
    Fachada de la nueva sucursal de SDM en Punta Cana. (FUENTE EXTERNA)
