Automía marca inicio de una nueva generación con el pre-lanzamiento de los modelos C5, E5, J5 Y J7

Oscar Santana, Ana Viñas y Manuel Angomás participaron en el evento de Automía. ( FUENTE EXTERNA )

Automía llevó a cabo un pre-lanzamiento exclusivo en las instalaciones de SD Karting, donde presentó ante prensa especializada, invitados y entusiastas del mundo automotriz los nuevos modelos C5, E5, J5 y J7 de las marcas Omoda y Jaecoo.

La actividad marcó el debut de una nueva generación de movilidad, concepto que guiará la visión de la compañía y su propuesta de valor para el mercado dominicano.

El encuentro se desarrolló en un ambiente de experiencia y demostración, en el que los asistentes observaron y vivieron recorridos controlados en pista, pruebas estáticas y explicaciones guiadas sobre diseño, confort, rendimiento y tecnología.

La presentación permitió conocer de primera mano el ADN de cada modelo, destacando la visión futurista del C5, la propuesta eléctrica del E5, así como la robustez y elegancia urbana del J5 y J7.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/06/aramis-alvarez-y-jose-muniz-c739f152.jpg Aramis Álvarez y José Muñiz. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/06/carmela-raful-y-ico-abreu-13983ccf.jpg Ico Abreu yCarmela Raful. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/06/nestor-garcia-angurria-y-juan-luis-minaya-17a7bad0.jpg Néstor García (Angurria) y Juan Luis Minaya. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/06/pamela-polanco-y-jaime-lama-8c21061f.jpg Pamela Polanco y Jaime Lama. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/06/rosa-grullon-cynthia-nunez-y-sheila-cepeda-26129d1a.jpg Rosa Grullón, Cynthia Núñez y Sheila Cepeda. (FUENTE EXTERNA)

Manuel Angomás, gerente general de Automía, ofreció palabras durante la actividad y expresó que "este pre-lanzamiento simboliza el comienzo de una nueva etapa para Automía y para el mercado dominicano. Traemos vehículos que combinan estética, ingeniería y valor real para el consumidor. Queremos que el público experimente una movilidad más inteligente, más segura y con un respaldo posventa que genere confianza."

Asimismo, destacó que "el compromiso es claro: elevar el estándar. Con estos modelos damos un paso firme hacia una oferta automotriz alineada con las nuevas exigencias del mercado y con el estilo de vida moderno del consumidor dominicano."

Durante la actividad se resaltaron los elementos clave de la propuesta de Automía, destacando un diseño contemporáneo con:

Líneas distintivas y acabados premium.

Tecnologías de asistencia al conductor y sistemas avanzados de seguridad .

. Una oferta de eficiencia energética sustentada en tres plataformas de propulsión: motores de gasolina de alta eficiencia, versiones completamente eléctricas y la línea superhíbrida que combina rendimiento, autonomía extendida y menor consumo.

A esto se suma una conectividad intuitiva con integración móvil fluida, experiencia digital mejorada y una arquitectura preparada para responder con solvencia tanto en entornos urbanos como en rutas interurbanas y las condiciones propias de la geografía dominicana.

Los invitados compartieron impresiones, captaron contenido y recorrieron una exhibición preparada exclusivamente para la ocasión, donde se presentó la identidad visual y el enfoque de servicio de la marca en el país. La velada concluyó con degustaciones, interacción con especialistas técnicos y apertura de registros para reservas tempranas.

Sobre Automía

Automía es el nuevo concesionario automotriz en República Dominicana que representa en exclusiva a las marcas Foton, Omoda y Jaecoo. Su misión es ofrecer soluciones de movilidad innovadoras, confiables y accesibles, respaldadas por un servicio al cliente de excelencia y un firme compromiso con la sostenibilidad.

Con una visión orientada a transformar la experiencia de compra y postventa en el sector, Automía integra un portafolio que abarca desde vehículos comerciales eficientes hasta SUV de última generación y crossovers eléctricos, brindando opciones que responden a las necesidades del mercado dominicano.

Como parte de su ADN, la empresa promueve la innovación, la seguridad y la confianza, posicionándose como un referente en movilidad para el presente y el futuro.