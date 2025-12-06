Fundación Banco de la Leche destina millones de pesos para proyectos educativos y sociales en RD

La Fundación Banco de la Leche aprobó la entrega de donaciones por más de seis millones de pesos dominicanos destinadas a apoyar proyectos de educación y formación técnica en distintas entidades del país. ( FUENTE EXTERNA )

La Fundación Banco de la Leche, en cumplimiento de su misión institucional de contribuir al desarrollo humano sostenible y al bienestar social, aprobó la entrega de donaciones por más de seis millones de pesos dominicanos (RD$6,040,000.00) destinadas a apoyar proyectos de educación y formación técnica en distintas entidades del país.

Conforme a Elena Viyella, presidenta de la entidad, las acciones reflejan la visión estratégica y el compromiso institucional con la responsabilidad social empresarial, el fortalecimiento del capital humano y la promoción de oportunidades educativas que contribuyan al progreso de comunidades y sectores productivos.

“En esencia, se trata de promover una mejor nutrición y compromiso con el desarrollo sostenible de nuestro país “, resaltó.

Instituciones que recibirán las donaciones

Las donaciones están destinadas a:

El Instituto Superior de Agricultura (ISA) de RD$3,000,000.00, con el propósito de desarrollar un proyecto de becas de maestrías estudiantiles.

La Sociedad Salesiana de RD$1,540,000.00 destinados al fortalecimiento del proyecto Escuela Agronómica .

de RD$1,540,000.00 destinados al fortalecimiento del proyecto . La Fundación Salesiana Don Bosco, de RD$1,500,000.00 para el impulso del proyecto Ecobosco, enfocado en el desarrollo sostenible y la formación técnica juvenil.

La decisión fue adoptada durante la reunión ordinaria del Consejo Directivo, presidida por la señora Elena Viyella, con la participación de los señores Rafael José Marte de la Cruz (vicepresidente), Arelis Rodríguez Quiñones (secretaria), Amílcar Jesús Romero Portuondo (tesorero) y Rafael Silvestre Acevedo Pérez (vocal).

Asimismo, el Consejo Directivo otorgó los poderes correspondientes para formalizar el registro de las resoluciones adoptadas ante las instancias competentes, reafirmando el cumplimiento del marco de transparencia y gobernanza institucional que caracteriza la gestión de la Fundación.

Estas contribuciones se inscriben en la misión social de la Fundación Banco de la Leche de promover acciones que mejoren la calidad de vida de la población, en especial de los niños, jóvenes y familias dominicanas, mediante el apoyo a proyectos que fomenten la educación, la salud, la reforestación y el desarrollo humano integral.

Tiene en su haber más de tres décadas de trabajo social y compromiso por una mejor nutrición de niños, niñas y adolescentes, a cambio de la plantación y cuidado de plántulas para la reforestación, impulsando programas de impacto comunitario y de responsabilidad social en la República Dominicana.