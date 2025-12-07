Lemon celebró sus 20 años apostando por la moda auténtica y festiva

Felicia Gómez, Gabriela Melo, Massiel Chupani, Arlene Basola y Adelyn Castro celebran los 20 años de la tienda Lemon. ( FUENTE EXTERNA )

En la celebración de sus dos décadas vistiendo a la mujer dominicana, Lemon desplegó su desfile más emblemático hasta la fecha: "La Navidad se viste de Lemon", un espectáculo pensado para romper moldes, elevar la experiencia navideña y rendir homenaje a una historia construida con estilo, evolución y mucha confianza.

El show llevó al público por un recorrido visual compuesto por tres colecciones inéditas, cada una con su propio carácter, pero unidas por la esencia vibrante y versátil que define a la marca: "Fiestas at Work", "Next Stop, Lemond!" y "Shine Bright Like a Lemon".

"La Navidad se viste de Lemon es una experiencia inmersiva donde moda, música, atmósfera festiva y momentos sorpresa se entrelazan para honrar el legado de la marca. Celebramos 20 años reafirmando nuestro compromiso con la creatividad, la innovación y el estilo dominicano", expresaron durante la presentación.

Moda para estas fiestas

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/07/modelo-1-4d372b1d.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/07/modelo-2-6238ee99.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/07/modelo-3-daddf3d5.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/07/modelo-4-40f848a7.jpeg

La primera entrega, "Fiestas at Work", destacó la elegancia corporativa con un giro moderno: tonos festivos, cortes favorecedores y detalles pensados para brillar sin perder sobriedad. Una propuesta ideal para mujeres que lideran con presencia y estilo.

Luego, "Next stop, Lemond!" capturó el espíritu de celebrar lejos de casa, con piezas diseñadas para adaptarse a cualquier destino navideño —playa, montaña o ciudad— sin abandonar la identidad Lemon. Frescura, versatilidad y ese toque emocional de vivir la Navidad en nuevas latitudes.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/07/modelo-5-c69f55ee.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/07/modelo-6-de189c8f.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/07/modelo-7-c712f129.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/07/modelo-8-c4ceefbc.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/07/modelo-9-729c9498.jpeg

Finalmente, "Shine Bright Like a Lemon" cerró el desfile con una explosión de glamour. Prendas llenas de brillo y sofisticación simbolizaron esperanza, sueños renovados y el deseo de recibir el nuevo año luciendo lo mejor de una misma. Un guiño a la luz interior que cada mujer porta.

Más que un desfile, esta edición se convirtió en una noche de celebración, agradecimiento y mirada al futuro. Un recordatorio de que, al final, la moda también es emoción.





