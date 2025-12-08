El Banco Adopem impulsa transformación digital de mujeres emprendedoras

Banco Adopem, entidad de la Fundación Microfinanzas BBVA (FMBBVA), celebró el acto de cierre del proyecto Comunidad Emprendedora Digital (CED), en el que se destacaron los avances obtenidos en materia de transformación digital, inclusión financiera y fortalecimiento empresarial de miles de mujeres emprendedoras en todo el país.

Durante el encuentro realizado en el hotel Real Intercontinental se presentaron los principales resultados de la iniciativa, se capacitaron 5.129 mujeres de las cuales 5.104 continúan activas en la plataforma educativa "Crece con Adopem", se evidenció un crecimiento promedio en sus ventas de 21.86%, representando más de RD$67.3 millones inyectados a sus actividades productivas

El proyecto “Comunidad Emprendedora Digital" ha permitido desarrollar un modelo integral de capacitación, acompañamiento digital y acceso a financiamiento, que ha transformado miles de negocios liderados por mujeres; tiene como objetivo capacitar y digitalizar a 5,000 mujeres emprendedoras en un período de tres años.

Todo esto ha sido posible gracias a la alianza de el Banco Interamericano de Desarrollo BID, en concreto BID Lab, y Banco Adopem y ha contado con una inversión total de US$800,000, de los cuales US$400,000 fueron aportados por BID Lab y US$400,000 por Banco Adopem.

Mercedes Canalda de Beras-Goico, presidenta ejecutiva de Banco Adopem, destacó que estos resultados confirman que la combinación de formación, acompañamiento y tecnología, representa hoy una de las herramientas más efectivas para impulsar el progreso económico de la mujer emprendedora.

"Además, señaló que “el impacto alcanzado no solo refleja el compromiso institucional con la digitalización inclusiva, sino también la capacidad de las participantes de transformar sus negocios cuando cuentan con las herramientas adecuadas”.

Durante el evento la emprendedora Yaritza Ramírez, habló sobre cómo el proyecto "Comunidad Emprendedora Digital” la ayudó a modernizar la promoción de su negocio Yariart Events mediante el uso de WhatsApp Business, Facebook, Instagram, catálogos digitales y estrategias de publicidad que le han permitido aumentar sus ventas, profesionalizar su imagen y mejorar su gestión operativa.

El mundo digital

El panel “Inteligencia Artificial: grandes desafíos y el impacto al sector Mipymes” fue moderado por Mercedes Canalda de Beras - Goico y participaron tres destacadas panelistas:

Inés Páez, subdirectora de Innovación Financiera y Nuevas Tecnologías de la Superintendencia de Bancos.

Gabriela Eguidazu, directora de Innovación para el Crecimiento Inclusivo de la FMBBVA ; y William Ernest, representante del BID en la República Dominicana.

En él, se abordaron los retos y oportunidades de la inteligencia artificial aplicada al financiamiento, la educación digital y el acceso a mercados, subrayando el potencial de la tecnología para transformar el ecosistema emprendedor con un enfoque ético y centrado en las personas.

El cierre estuvo a cargo de Javier M. Flores, director general de la Fundación Microfinanzas BBVA, quien expresó que los resultados obtenidos confirman que invertir en la mujer emprendedora genera un impacto real y multiplicador en el desarrollo económico.

Flores destacó que la fundación capacita cada año a más de 600 mil personas en los países donde opera, más de 90 mil en habilidades digitales, y señaló que la experiencia de este proyecto reafirma la necesidad de seguir impulsando modelos que combinen formación, innovación y acompañamiento personalizado.

Durante la ejecución del proyecto, la alianza estratégica con Claro Dominicana permitió ampliar el acceso a soluciones tecnológicas y facilidades de financiamiento para la adquisición de equipos móviles, reduciendo barreras de conectividad y fortaleciendo las oportunidades de digitalización para las participantes.

Asimismo, la colaboración con Corotos impulsó la formación de las emprendedoras en temas clave como mercadeo digital, marketplaces e innovación, a través de capacitaciones presenciales y virtuales.

Adicionalmente, las emprendedoras accedieron a planes preferenciales para publicar y promocionar sus productos en una de las plataformas de comercio electrónico más importantes del país, brindándoles mayor visibilidad y acceso a nuevos mercados.

Una vez más Banco Adopem reafirma su compromiso con la innovación, la inclusión financiera y el progreso socioeconómico de la mujer dominicana, consolidándose como una institución líder en promover la digitalización con propósito y el desarrollo sostenible de las microempresas.

