César Cordero lanza libro "Más allá de la palabra Liderazgo"

El consultor César Cordero presentó oficialmente su libro "Más allá de la palabra Liderazgo", en un evento exclusivo que combinó el lanzamiento con una conferencia especial que unió inspiración, aprendizaje y celebración.

Cordero, quien es director de Dale Carnegie en República Dominicana y master trainer certificado, con más de 25 años de experiencia desarrollando líderes, manifestó que "el verdadero liderazgo no comienza en lo que dices, sino en lo que haces contigo mismo".

La actividad se realizó en el hotel Embassy Suites by Hilton, y reunió a líderes, profesionales y público interesado en descubrir nuevas perspectivas sobre el liderazgo con un sentido humano en tiempos de transformación

Inspirar liderazgo

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/08/foto-libro-cesar-1-ed6d6ef2.jpg Portada del libro (FUENTE EXTERNA)

El libro invita a descubrir el liderazgo desde la práctica y la esencia humana. En él César Cordero comparte principios, historias y herramientas que trascienden los conceptos tradicionales de lo que es ser un líder, para inspirar un liderazgo auténtico, estratégico y con un propósito más allá de las palabras.

En sus páginas se encuentran:

Reflexiones

Historias reales inspiradoras

Modelos prácticos que conectan la autodeterminación: la inteligencia emocional y social, la comunicación en una nueva dimensión, el pensamiento estratégico, todo con un alto sentido humano como pilares fundamentales para liderar en un mundo en constante transformación.

El lanzamiento fue parte de la celebración de los 25 años de Dale Carnegie en República Dominicana, evento que inició desde la mañana con un desayuno corporativo dirigido a líderes de gestión humana, en el que compartieron su experiencia reconocidos expertos nacionales e internacionales.

"El verdadero liderazgo no comienza en lo que dices, sino en lo que haces contigo mismo. Todo liderazgo genuino empieza por liderarte a ti mismo", expresó Cordero.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/08/1001912759-1-8c2fc819.jpg César Cordero (FUENTE EXTERNA)