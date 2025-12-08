×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
César Cordero
César Cordero

César Cordero lanza libro "Más allá de la palabra Liderazgo"

Invita a descubrir el liderazgo desde la práctica y la esencia humana

    Expandir imagen
    César Cordero lanza libro "Más allá de la palabra Liderazgo"
    Mauricio Piñol, Keyla González, Nazarena Bello y César Cordero. (FUENTE EXTERNA)

    El consultor César Cordero presentó oficialmente su libro "Más allá de la palabra Liderazgo", en un evento exclusivo que combinó el lanzamiento con una conferencia especial que unió inspiración, aprendizaje y celebración.

    Cordero, quien es director de Dale Carnegie en República Dominicana y master trainer certificado, con más de 25 años de experiencia desarrollando líderes, manifestó que "el verdadero liderazgo no comienza en lo que dices, sino en lo que haces contigo mismo".

    La actividad se realizó en el hotel Embassy Suites by Hilton, y reunió a líderes, profesionales y público interesado en descubrir nuevas perspectivas sobre el liderazgo con un sentido humano en tiempos de transformación

    Inspirar liderazgo

    Expandir imagen
    Infografía
    Portada del libro (FUENTE EXTERNA)

    El libro invita a descubrir el liderazgo desde la práctica y la esencia humana. En él César Cordero comparte principios, historias y herramientas que trascienden los conceptos tradicionales de lo que es ser un líder, para inspirar un liderazgo auténtico, estratégico y con un propósito más allá de las palabras.

    En sus páginas se encuentran:

    • Reflexiones
    • Historias reales inspiradoras
    • Modelos prácticos que conectan la autodeterminación: la inteligencia emocional y social, la comunicación en una nueva dimensión, el pensamiento estratégico, todo con un alto sentido humano como pilares fundamentales para liderar en un mundo en constante transformación.

    El lanzamiento fue parte de la celebración de los 25 años de Dale Carnegie en República Dominicana, evento que inició desde la mañana con un desayuno corporativo dirigido a líderes de gestión humana, en el que compartieron su experiencia reconocidos expertos nacionales e internacionales.

    "El verdadero liderazgo no comienza en lo que dices, sino en lo que haces contigo mismo. Todo liderazgo genuino empieza por liderarte a ti mismo", expresó Cordero.

    Expandir imagen
    Infografía
    César Cordero (FUENTE EXTERNA)
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.